Трейлер с обзором геймплея Hardspace: Shipbreaker, игра выходит в Game Pass на следующей неделе
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Трейлер с обзором геймплея Hardspace: Shipbreaker, игра выходит в Game Pass на следующей неделе

Трейлер с обзором геймплея Hardspace: Shipbreaker, игра выходит в Game Pass на следующей неделе


Игра Hardspace: Shipbreaker на следующей неделе, 20 сентября, выходит на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5, ранее она появилась на PC. Разработчики к скорому релизу консольных версий опубликовали новый трейлер, в котором продемонстрировали обзор геймплея Hardspace: Shipbreaker. Видео с обзором геймплея Hardspace: Shipbreaker можно посмотреть ниже, в нем есть русские субтитры, присутствуют они и в самой игре.


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Напомним, что в Hardspace: Shipbreaker перед игроками ставится задача по утилизации космических кораблей. Игрок должен работать в космосе, выискивая ценные материалы в груде металлолома. Hardspace: Shipbreaker — это игра для одиночного прохождения, в ней нет мультиплеера.

Hardspace: Shipbreaker будет добавлена в подписку Game Pass для Xbox Series X | S в день релиза — 20 сентября.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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