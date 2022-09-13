Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык (21 фото)
Сегодня, 08:15 Вадим Карасев
Наверняка все из нас учили английский язык в школе. Но у многих людей познания заканчивают на уровне "London is the capital of Great Britain". Но как ни крути, английский - это уже международный язык. Поэтому во множестве городов в разных странах можно встретить надписи на английском, чтобы иностранцам было проще ориентироваться. Правда, порой этими переводами занимаются люди, который совершено не знают языка. Естественно, это приводит к забавным казусам. Именно такие моменты решили обсудить в Твиттере.
«With» — это «с», а «very» — «очень». «С очень» получается, всё логично.
Парень показал свою коллекцию трудностей перевода.
«Gas station» — это действительно заправка. Та, которая ещё бензиновая колонка.
Только язык — не тот, который во рту, а тот, который набор символов. И не тесто, а тест.
Автомат не сдаётся!
Вот так гидравлическая силовая установка превратилась в единицу власти
«Ещё одна жертва Google-переводчика» — пишет автор твита. Это «сосиска в тесте», но не в том, потому что «father-in-law» — это тесть.
«Спасения нет», — говорит нам табличка на английском.
Видимо, автор хотел сказать, что «когда вы захотите успеха так же сильно, как дышать, тогда вы и добьётесь успеха».
Надежда — мой компас земной
To be или to B?
Комнату отдыха в этом случае стоит называть «restroom».
И анекдот напоследок
«With» — это «с», а «very» — «очень». «С очень» получается, всё логично.
Парень показал свою коллекцию трудностей перевода.
«Gas station» — это действительно заправка. Та, которая ещё бензиновая колонка.
Только язык — не тот, который во рту, а тот, который набор символов. И не тесто, а тест.
Автомат не сдаётся!
Вот так гидравлическая силовая установка превратилась в единицу власти
«Ещё одна жертва Google-переводчика» — пишет автор твита. Это «сосиска в тесте», но не в том, потому что «father-in-law» — это тесть.
«Спасения нет», — говорит нам табличка на английском.
Видимо, автор хотел сказать, что «когда вы захотите успеха так же сильно, как дышать, тогда вы и добьётесь успеха».
Надежда — мой компас земной
To be или to B?
Комнату отдыха в этом случае стоит называть «restroom».
И анекдот напоследок
По материалам: триникси