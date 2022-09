Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык (21 фото)

Вадим Карасев

Наверняка все из нас учили английский язык в школе. Но у многих людей познания заканчивают на уровне "London is the capital of Great Britain". Но как ни крути, английский - это уже международный язык. Поэтому во множестве городов в разных странах можно встретить надписи на английском, чтобы иностранцам было проще ориентироваться. Правда, порой этими переводами занимаются люди, который совершено не знают языка. Естественно, это приводит к забавным казусам. Именно такие моменты решили обсудить в Твиттере.«With» — это «с», а «very» — «очень». «С очень» получается, всё логично.Парень показал свою коллекцию трудностей перевода.«Gas station» — это действительно заправка. Та, которая ещё бензиновая колонка.Только язык — не тот, который во рту, а тот, который набор символов. И не тесто, а тест.Автомат не сдаётся!Вот так гидравлическая силовая установка превратилась в единицу власти«Ещё одна жертва Google-переводчика» — пишет автор твита. Это «сосиска в тесте», но не в том, потому что «father-in-law» — это тесть.«Спасения нет», — говорит нам табличка на английском.Видимо, автор хотел сказать, что «когда вы захотите успеха так же сильно, как дышать, тогда вы и добьётесь успеха».Надежда — мой компас земнойTo be или to B?Комнату отдыха в этом случае стоит называть «restroom».И анекдот напоследок