Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык (21 фото)
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Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык (21 фото)

«With» — это «с», а «very» — «очень». «С очень» получается, всё логично.Наверняка все из нас учили английский язык в школе. Но у многих людей познания заканчивают на уровне "London is the capital of Great Britain". Но как ни крути, английский - это уже международный язык. Поэтому во множестве городов в разных странах можно встретить надписи на английском, чтобы иностранцам было проще ориентироваться. Правда, порой этими переводами занимаются люди, который совершено не знают языка. Естественно, это приводит к забавным казусам. Именно такие моменты решили обсудить в Твиттере.

«With» — это «с», а «very» — «очень». «С очень» получается, всё логично.


Парень показал свою коллекцию трудностей перевода.

Парень показал свою коллекцию трудностей перевода.
«Gas station» — это действительно заправка. Та, которая ещё бензиновая колонка.

«Gas station» — это действительно заправка. Та, которая ещё бензиновая колонка.
Только язык — не тот, который во рту, а тот, который набор символов. И не тесто, а тест.

Только язык — не тот, который во рту, а тот, который набор символов. И не тесто, а тест.
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Вот так гидравлическая силовая установка превратилась в единицу власти

Вот так гидравлическая силовая установка превратилась в единицу власти
«Ещё одна жертва Google-переводчика» — пишет автор твита. Это «сосиска в тесте», но не в том, потому что «father-in-law» — это тесть.

«Ещё одна жертва Google-переводчика» — пишет автор твита. Это «сосиска в тесте», но не в том, потому что «father-in-law» — это тесть.
«Спасения нет», — говорит нам табличка на английском.

«Спасения нет», — говорит нам табличка на английском.
Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык
Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык
Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык
Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык
Видимо, автор хотел сказать, что «когда вы захотите успеха так же сильно, как дышать, тогда вы и добьётесь успеха».

Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык
Надежда — мой компас земной

Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык
Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык
To be или to B?

To be или to B?
Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык
Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык
Комнату отдыха в этом случае стоит называть «restroom».

Комнату отдыха в этом случае стоит называть «restroom».
Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык
И анекдот напоследок

И анекдот напоследок
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По материалам: триникси

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Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными переводами на английский язык (21 фото)
Трудности перевода: в Твиттере посмеялись на смешными и провальными
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