Убийцу Джона Леннона отказались выпускать из тюрьмы

Вадим Карасев

Убийце Джона Леннона Марку Чепмену в 12-й раз отказали в досрочном освобождении

Убийце Джона Леннона Марку Дэвиду Чепмену, осужденному на пожизненный срок, в очередной раз отказали в досрочном освобождении. Об этом сообщает Associated Press.

67-летний преступник, отбывающий наказание в штате Нью-Йорк, предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа в 12-й раз. В следующий раз он сможет просить о выходе на свободу через два года, в 2024 году.

До этого он обращался с аналогичной просьбой в 2020 году. Тогда он назвал свой поступок «отвратительным» и заявил, что «не будет жаловаться», если комиссия решит оставить его в тюрьме до конца жизни.

Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке. На суде Марк Чепмен сказал, что совершил преступление ради того, чтобы прославиться.