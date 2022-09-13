В чем суть праздника Воспоминание чуда Архистратига Михаила 19 сентября 2022 года

Ежегодно 19 сентября православная церковь празднует Воспоминание чуда Архистратига Михаила. В народе торжество называют проще — Михайлово чудо. Этот архангел сотворил немало чудес, и не зря его считают любимым ангелом Бога. Когда люди и даже ангелы были соблазнены дьяволом, Михаил остался на стороне добра и продолжал бороться против беззакония. Потому он получил наивысший титул иерархии ангелов — Архистратиг, что означает «глава святого воинства». Какие же главные традиции праздника и почему верующим так важно соблюдать запреты дня?

Жизнь любимого ангела Бога

Когда привычного нам мира еще не было, царство Божие уже существовало. В нем жили ангелы, но потом туда стали попадать души праведников — людей, живших по чести и совести. Однако темные силы не оставляли попыток соблазнить души даже в раю.

Один из ангелов внял речам лукавого и перешел на сторону зла. Церковь объясняет, что злые духи — это падшие ангелы, которые не устояли перед соблазном и теперь вынуждены вечно смущать род людской.





Однажды приверженцев сатаны стало настолько много, что архангел Михаил поднял небесное воинство на защиту божественного начала и одержал победу. В результате чего поверженные ангелы были свержены на землю. Придание гласит, что они могут жить среди людей и даже принимать их облик.

Архистратиг Михаил и его ангельское войско всегда помогают праведникам, принимают их души в рай. В Библии сказано, что именно этот архангел оповестит людей о приближении Страшного Суда, вострубив в бараний рог.

19 сентября — Воспоминание чуда Архистратига Михаила: история праздника

В 2022, как и каждый год, православные будут праздновать Воспоминание чуда Архистратига Михаила 19 сентября. Дело в том, что в начале новой эры во Фригии уже начали строить православные храмы, несмотря на то, что еще довольно сильно было распространено язычество.





Одна из церквей была названа в честь архангела Михаила. Ходили слухи, что тут исцеляются больные, а пономарь по имени Архипп обращает местных язычников в христианскую веру. Чтобы как-то остановить это, приверженцы старого вероисповедания задумали злое: убить Архиппа, а сам храм потопить слиянием вод двух рек, протекавших рядом.

Пономарь понял, что грядет беда, и воззвал к Архистратигу Михаилу, покровителю храма. Тот внял молитвам и поразил своим жезлом высокую гору. В ней образовалась расселина, поглотившая бурный речной поток.

Язычники, ставшие свидетелями чуда, сотворенного Архистратигом Михаилом, любимым ангелом Божиим, в страхе бежали. Зато христиане возносили молитвы за помощь небесным силам. Место, где свершилось это чудо, стали называть Хоны, что в переводе значит «расселина».





Главные чудеса Архангела Михаила

Кроме этого чуда, Архистратиг Михаил совершал и другие, которые случались с людьми в разные эпохи и в разных странах.

Так, есть свидетельства, датируемые 590 годом, когда на римских землях люди умирали от чумы. Папа Григорий решил совершить шествие во имя Господа, и во время мероприятия на одной из крыш люди заметили стоящего Михаила. Они узнали его, ведь в руках архангел держал меч, после чего медленно положил его в ножны. Это был знак, что чума постепенно начнет отступать. Так вскоре и случилось.

Спустя несколько лет, в 630 году, архангел помог христианам спастись от гонений и преследований язычников. В городе Сипонта они отстроили храм в честь Михаила, а источник, который был рядом, стал давать целебную воду.

Также храм отстроили и в Афинах, где Архистратиг помог спастись от язычников юноше, уверовавшего в единого Бога. Перед началом строительства рабочие нашли спрятанное золото, которое после использовали в качестве украшения святыни.





Архангел Михаил помог и молодому человеку, ведущему праведную жизнь, получить законное наследство. Его хотел убить нечестный человек, чтобы приумножить свои богатства, но архангел помешал этому. В итоге меч преступника повернулся вспять и поразил своего хозяина в грудь.

Еще одно предание гласит, что святой ангел лично являлся Жанне д’Арк, давая ей подсказки и наставления.

Традиции праздника

В этот день, 19 сентября, принято молиться архангелу Михаилу и посещать богослужение. Если нет возможности поставить свечу у иконы Архистратига, то нужно обратиться к нему хотя бы дома.

Также в день празднества хорошо рассказывать истории о чудесах, совершаемых Архистратигом Михаилом. Он помогает в самых разных жизненных ситуациях, если просить с чистым сердцем и твердой верой. Однако людей, которые ведут себя нечестно, строгий архангел может проучить или наказать. Об этом тоже нельзя забывать.

Доброй традицией дня является оказание бескорыстной помощи родственникам, друзьям, нуждающимся людям. На Руси верили, что после молитвы Михаилу можно попросить его о самом сокровенном, и он обязательно откликнется. Главное, не обращаться с просьбами о финансах и помощи в накопительстве материальных благ.

Запреты дня



