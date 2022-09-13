В Dying Light 2 добавили много нового контента с бесплатным обновлением

Вадим Карасев





Ровно через месяц, 13 октября, состоится релиз первого сюжетного DLC для Dying Light 2 — Bloody Ties. Дополнение будет платным, но разработчики не забывают и про бесплатные обещанные апдейты с новым контентом. Сегодня как раз вышло одно из таких обновлений, которое получило название A Huntress and a Hag.

Обновление A Huntress and a Hag для игры Dying Light 2 добавляет много интересного нового контента. Появится новый союзник — Шэнь Сю, она же Охотница. Обновление также добавляет двух новых врагов: Hag и Plaguebearers. Плюс с апдейтом в игре появляется новое оружие: арбалет охотника и лук-баллиста. Появились и новые контракты: «примите совершенно новую серию контрактов, полностью сосредоточенных на победе над врагами с помощью ловушек, оружия дальнего боя или без повреждений».

Ниже можно посмотреть трейлер, который представили к выпуску бесплатного апдейта Huntress and a Hag.

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