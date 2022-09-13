В Кремле заявили, что речь о мобилизации в России сейчас не идет
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В Кремле заявили, что речь о мобилизации в России сейчас не идет

В Кремле заявили, что речь о мобилизации в России сейчас не идет

В России не планируется объявлять всеобщую мобилизацию из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли вариант проведения полной мобилизации, Песков ответил: «В настоящий момент об этом речи нет».

Накануне председатель Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил в пресс-центре «Парламентской газеты», что необходимости в объявлении мобилизации, так же как и во введении военного положения, в РФ нет. По его словам, это не решит проблему с украинским конфликтом, и у этой идеи нет перспективы.

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По материалам: pnp.ru

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