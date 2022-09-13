В Крыму закрыли ресторан из-за танцев на свадьбе под гимн запрещенного «Азова»
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В Крыму закрыли ресторан из-за танцев на свадьбе под гимн запрещенного «Азова»

В Крыму закрыли ресторан из-за танцев на свадьбе под гимн запрещенного «Азова»В Бахчисарае временно закрыли ресторан, где танцевали под гимн запрещенного «Азова»

В крымском Бахчисарае временно закрыли ресторан, где гости во время свадьбы танцевали под гимн полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) . Об этом рассказал заместитель главы городской администрации Арсен Аблаев в эфире телеканала «Миллет».

До этого в соцсетях распространился видеоролик со свадьбы в ресторане «Арпат», на которой играла украинская песня. После этого власти Бахчисарая приняли решение закрыть заведение на время проверок.

«Со своей стороны хотел бы сказать, что данная ситуация и проведение мероприятий в таком характере просто не уместны в момент проведения специальной военной операции. Мы все должны поддерживать государство и оказывать максимальную поддержку нашим военнослужащим», — сказал Аблаев.

Он назвал исполненную композицию на мероприятии в Бахчисарае «националистической с проукраинскими лозунгами».

По данным Telegram-канала SOTA, диджей во время свадьбы в ресторане «Арпат» поставил украинскую песню «Червона калина».

12 сентября глава Крыма Сергей Аксенов призвал найти и наказать поющих украинские песни на полуострове. Он пригрозил уголовным преследованием, увольнением и закрытием бизнеса в Крыму тем, кто выкрикивает «проукраинские» лозунги и поет такие песни.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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