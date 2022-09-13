В Мариуполе открыли детский сад, восстановленный строителями из Тульской области

Вадим Карасев

В Мариуполе открылся детский сад, который восстановили специалисты из Тульской области, сообщает Донецкое агентство новостей.

В учреждении полностью отремонтированы инженерные сети, кровля и фасад здания. Также выполнены внутренние отделочные работы, закуплено и установлено необходимое оборудование, мебель и игрушки, в том числе кровати, развивающие игры и интерактивные доски. Детский сад сможет принять порядка 205 малышей района в 11 группах.

В Мариуполе строители из Тульской области также восстанавливают 16 многоквартирных домов Левобережья и уже заканчивают работы в здании бывшего Мариупольского профессионального лицея, помещение которого ранее было выделено под маневренный фонд.

Ремонтные работы в указанном районе ведут тульские подрядчики по поручению губернатора региона Алексея Дюмина.