В Минфине не поддержали увеличение кредита по дальневосточной ипотеке
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В Минфине не поддержали увеличение кредита по дальневосточной ипотеке

В Минфине не поддержали увеличение кредита по дальневосточной ипотеке

Увеличение максимальной суммы кредита по дальневосточной ипотеке может привести к росту цен на рынке жилья. Так замминистра финансов Алексей Моисеев прокомментировал инициативу об увеличении  максимальной суммы займа по программе с 6 до 9 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

С таким предложением в ходе Восточного экономического форума выступил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. 

«Считаем, что это приведет к росту цен. Таким образом, это не только не увеличит, но даже, может, уменьшит доступность жилья», — сказал Моисеев.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока начала работать с декабря 2019 года. Она предполагает выдачу кредита под два процента годовых молодым семьям на покупку жилья на Дальнем Востоке или на строительство дома на так называемом дальневосточном гектаре.

В конце июня Правительство расширило действие программы «Дальневосточная ипотека». Согласно постановлению кабмина, взять кредит по ставке до двух процентов на покупку или строительство жилья смогут педагоги и медики, проработавшие на Дальнем Востоке не менее пяти лет.

В начале сентября президент Владимир Путин заявил о продлении программы.

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По материалам: pnp.ru

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