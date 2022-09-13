В России криптовалюты предложили внести в Гражданский кодекс
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В России криптовалюты предложили внести в Гражданский кодекс

В России криптовалюты предложили внести в Гражданский кодекс


Россия предлагает узаконить трансграничные криптовалютные операции в 2023 году, однако это потребует изменений в Гражданском кодексе. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков.


По его словам, для осуществления международных платежей в цифровой валюте она должна быть на юридическом уровне признана имуществом. Сейчас власти обсуждают возможные законодательные инициативы. 


Другим важным вопросом является налогообложение криптовалют. Руководитель ФНС Даниил Егоров отметил, что решение примут, основываясь на порядке регулирования этих сделок в РФ. 


Глава думского финансового комитета Анатолий Аксаков добавил, что сейчас «идут споры» о необходимости введения норм о криптовалютах в ГК, поскольку это замедлит процесс легализации сделок.


Одновременно с этим премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 19 декабря подготовить согласованные с центробанком предложения по развитию криптовалют и цифрового рубля. 


В обсуждении дорожной карты примут участие Минфин, Росфинмониторинг, ФНС и ФСБ. Она должна включать положения, регулирующие майнинг и обращение цифровой валюты на территории РФ, а также ее использование в международных расчетах.


Также глава правительства обязал ведомства разработать механизм упрощенного доступа иностранных инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок при помощи удаленной идентификации.


Напомним, в феврале Минфин РФ представил законопроект «О цифровой валюте». Он предусматривает проведение операций с криптовалютами через российские банки, идентификацию держателей кошельков и разделение инвесторов по квалификациям.

# Экономика налоги, регулирование биткоина в россии, россия, трансграничные переводы, цифровой рубль, новости
По материалам: ForkLog

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