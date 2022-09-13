В России предложили Молдавии закупаться «молекулами свободы» в США вместо газа

Вадим Карасев

Пушков предложил Санду покупать американские «молекулы свободы» вместо газа из России

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание президента Молдавии Майи Санду про стоимость российского газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал утверждение Санду о том, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с «Газпромом», поскольку не может платить высокие цены за голубое топливо.

«Не может Санду платить — пусть газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии», — указал он.

В конце августа Санду предупредила, что цены на газ в будущем могут оказаться неподъемными, а более дешевые энергоресурсы найти сложно. Она попросила граждан максимально снизить потребление газа. Как она утверждает, государство столкнулось с энергетическим кризисом.

До этого лидер оппозиционной партии Молдавии «Шор» Илан Шор попросил правительство России и руководство «Газпрома» «согреть наши дома» и помочь Молдавии обрести истинную независимость. Он заявил о готовности лично участвовать в переговорах с Москвой.