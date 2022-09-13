В Series 12 появятся 5 новых автомобилей в Forza Horizon 5 — список, изображения
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В Series 12 появятся 5 новых автомобилей в Forza Horizon 5 — список, изображения

В Series 12 появятся 5 новых автомобилей в Forza Horizon 5 — список, изображения


Студия Playground Games анонсировала Series 12 для игры Forza Horizon 5. Сама серия получит название «Horizon Road Trip». В рамках этой серии игроков ждут путешествия по Мексике, где каждый сезон будет посвящен гонкам определенного класса.

Как и каждая новая серия, Series 12 принесет в Forza Horizon 5 новые автомобили. Заявлено, что в игре появится 5 новых авто, три из них совершенно новые для Forza.

1991 Bentley Turbo R
2021 Audi RS 7 Sportback
2021 Lynk & Co 03+
2018 Nissan Sentra NISMO
2021 Audi RS e-tron GT

Естественно, будет и другой новый контент, плюс исправление ошибок. Стартовать Series 12 в Forza Horizon 5 должна на этой неделе.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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