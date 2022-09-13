В спектакль с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович ищут замену для актрисы

После долгого перерыва Прилучный снова сыграет в постановке «Косметика врага». Его партнершей там является Мирослава Карпович, с которой актеру приписывали роман. Но, похоже, спектакль в связи с последними событиями подвергнется изменениям.

После расставания с Агатой Муцениеце, Павла подозревали в любовной связи с коллегой — Мирославой Карпович. Актеры никак не комментировали свои отношения, чем подливали масла в огонь. При этом вместе появлялись на премьерах, летали на отдых, Прилучный делал девушке дорогие подарки — по слухам, даже отдал ей дорогущую иномарку, которую ранее забрал у бывшей жены. Поговаривали, что звезды даже съехались. Так или иначе, Карпович много месяцев терпела непрекращающийся хейт в свой адрес: поклонники пары Агаты и Павла называли ее разлучницей и поносили на чем свет стоит.

Однако, после недавней внезапной свадьбы с Зепюр Брутян звезда «Мажора» решил, наконец, расставить все точки над i. Он огорошил признанием, что никогда не встречался с Мирославой, а та просто помогла ему пережить развод и трудный период в жизни. Карпович в свою очередь никак не отреагировала на такие откровения, однако, похоже, выводы сделала.

Сейчас актрисе подыскивают замену в антрепризу «Косметика врага», где у нее были страстные сцены вместе с Прилучным. Поговаривали, что именно во время работы над этим спектаклем парочка и сблизилась, хотя актер тогда и был еще женат. Несколько месяцев постановку не играли, и вот скоро она снова вернется «в эфир» — 14 и 16-го октября пройдут гастроли в Арзамасе и Нижнем Новгороде, а 5 декабря — в Краснодаре.

«В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления», — уточняется в описании, а на афише красуется один лишь Павел. «СтарХит» связался с режиссером спектакля, чтобы поинтересоваться, что это значит.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы появился второй состав, — пояснил «СтарХиту» Александр Баршак. — Мира и раньше так работала — с заменами (правда, мы не нашли ни одной постановки в архиве, где была бы задействована другая актриса — прим. ред.). А вот у главного героя, которого играет Прилучный, «сменщика» не планируется».