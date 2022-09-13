В США впервые зафиксировали смерть от оспы обезьян

Подтвержден первый случай смерти от обезьяньей оспы в Соединенных Штатах. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес, передает ТАСС.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое в основном передается человеку от диких животных (грызунов или приматов). К симптомам в том числе относятся: лихорадка, головная боль, боль в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Помимо этого, могут появляться кожные высыпания.

«Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили первую смерть от оспы обезьян», — говорится в заявлении департамента.

Также уточняется, что иммунитет умершего был ослаблен, после заражения его госпитализировали.

Ранее также была зафиксирована смерть заболевшего оспой обезьян в штате Техас. Однако у пациента было несколько сопутствующих заболеваний, сейчас медики выясняют, что именно стало причиной смерти. По данным ЦКПЗ, на 12 сентября в США зафиксировали 21 985 случаев заражения оспой обезьян. Наибольшее число случаев заболевания — 4300 — зарегистрировано в Калифорнии, на втором месте — штат Нью-Йорк с 3591 заболевшим.