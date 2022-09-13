Взломщик Cream Finance конвертировал похищенные $1,75 млн в биткоины 
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Взломщик Cream Finance конвертировал похищенные $1,75 млн в биткоины 

Взломщик Cream Finance конвертировал похищенные $1,75 млн в биткоины 


Стоящий за одним из взломов DeFi-протокола Cream Finance злоумышленник переместил украденные средства стоимостью $1,75 млн. На это обратила внимание платформа MistTrack. 


Хакер обменял 1000 ETH на 80 renBTC, после чего конвертировал их в биткоины. 


В июле этот адрес перевел часть похищенных активов в более чем 300 renBTC с помощью моста Ren Gateway. 


Всего владелец кошелька переместил 607 BTC, принадлежащих пользователям Cream Finance.


Напомним, в 2021 году DeFi-протокол трижды подвергался хакерским атакам. В феврале неизвестный злоумышленник воспользовался уязвимостью в Iron Bank (вторая версия проекта Cream Finance) и вывел токены на общую сумму $37,5 млн. 


В августе проект подвергся атаке с помощью мгновенного кредита. Ущерб составил 462 079 976 AMP и 2804 ETH (более $18 млн).


8 сентября взломщик перевел на мультисиг-кошелек проекта большую часть похищенной суммы в размере 5152,6 ETH.


В октябре разработчики протокола подтвердили, что им удалось вернуть 5152,6 ETH. Хакеру позволили оставить 10% от похищенных средств – примерно 515 ETH в качестве награды за обнаруженную ошибку.


В том же месяце неизвестный вывел из Cream Finance $130 млн. Для этого он воспользовался мгновенным займом в рамках сложной транзакции.

# Экономика cream finance, defi, взломы, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Раскрыто желание Китая создать «более справедливый порядок» вместе с Россией
Раскрыто желание Китая создать «более справедливый порядок» вместе с
Взломщик Cream Finance конвертировал похищенные $1,75 млн в биткоины 
Взломщик Cream Finance конвертировал похищенные $1,75 млн в биткоины
Татьяна Брухунова поделилась фото с округлившимся животом
Татьяна Брухунова поделилась фото с округлившимся животом
Миллиардерша Ксения Собчак оказалась в списке должников
Миллиардерша Ксения Собчак оказалась в списке должников
Регина Тодоренко шокировала серьезной болезнью сына
Регина Тодоренко шокировала серьезной болезнью сына
Сбер заявил о серьезной дедолларизации крупного бизнеса
Сбер заявил о серьезной дедолларизации крупного бизнеса
Пользователям раскрыли подробности о новой функции WhatsApp
Пользователям раскрыли подробности о новой функции WhatsApp
Армения попросила Россию о помощи в конфликте с Азербайджаном
Армения попросила Россию о помощи в конфликте с Азербайджаном
Разработчики Zcash раскритиковали решение Huobi о делистинге анонимных криптовалют
Разработчики Zcash раскритиковали решение Huobi о делистинге
Ветеринары предупредили о нехватке лекарств для животных в России
Ветеринары предупредили о нехватке лекарств для животных в России
Осенняя хандра: почему мы теряем мотивацию и как этого избежать
Осенняя хандра: почему мы теряем мотивацию и как этого избежать
Поставка Турции российских зенитных ракетных систем будет отложена
Поставка Турции российских зенитных ракетных систем будет отложена

Топ на сегодня

Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер посетили показ Tommy Hilfiger. На подиуме — Эшли Грэм, Лила Мосс
Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер
Мотивационные слова для тех, кто хочет начать действовать и менять свою жизнь
Мотивационные слова для тех, кто хочет начать действовать и менять
3 примера неактуальности сказочной «морали» в современном мире
3 примера неактуальности сказочной «морали» в современном мире
Квентин Тарантино урегулировал с Miramax иск по NFT
Квентин Тарантино урегулировал с Miramax иск по NFT
Корень всех бед. Почему нам важно полюбить себя и свою страну?
Корень всех бед. Почему нам важно полюбить себя и свою страну?

Еще по теме

Цена токена Cream Finance рухнула после анонса возмещения средств пользователям
Хакеры вывели более 8 млн токенов VISR из DeFi-протокола Visor
Symbiosis Finance стал партнером Benqi Finance
Хакеры взломали DeFi-платформу Grim Finance и похитили $30 млн