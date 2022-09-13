Взломщик Cream Finance конвертировал похищенные $1,75 млн в биткоины 

Стоящий за одним из взломов DeFi-протокола Cream Finance злоумышленник переместил украденные средства стоимостью $1,75 млн. На это обратила внимание платформа MistTrack.

Хакер обменял 1000 ETH на 80 renBTC, после чего конвертировал их в биткоины.

В июле этот адрес перевел часть похищенных активов в более чем 300 renBTC с помощью моста Ren Gateway.

Всего владелец кошелька переместил 607 BTC, принадлежащих пользователям Cream Finance.

Напомним, в 2021 году DeFi-протокол трижды подвергался хакерским атакам. В феврале неизвестный злоумышленник воспользовался уязвимостью в Iron Bank (вторая версия проекта Cream Finance) и вывел токены на общую сумму $37,5 млн.

В августе проект подвергся атаке с помощью мгновенного кредита. Ущерб составил 462 079 976 AMP и 2804 ETH (более $18 млн).

8 сентября взломщик перевел на мультисиг-кошелек проекта большую часть похищенной суммы в размере 5152,6 ETH.

В октябре разработчики протокола подтвердили, что им удалось вернуть 5152,6 ETH. Хакеру позволили оставить 10% от похищенных средств – примерно 515 ETH в качестве награды за обнаруженную ошибку.

В том же месяце неизвестный вывел из Cream Finance $130 млн. Для этого он воспользовался мгновенным займом в рамках сложной транзакции.