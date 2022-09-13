Заблокированные активы инвесторов предложили обменять на беспроцентные кредиты

Вадим Карасев

«Известия»: в Госдуме предложили обменять заблокированные активы беспроцентными кредитами

В конце сентября комитет Госдумы по финансовым рынкам рассмотрит новые предложения по разморозке средств российских частных инвесторов, вложенных в заблокированные биржевые фонды отечественных провайдеров. В частности, предлагается обменять активы на беспроцентные кредиты, выдавая такие займы под залог этих активов. Об этом стало известно газете «Известия».

С этой инициативой выступила российская инвестиционная компания PFL Advisors. Авторы письма указывают, что блокировка активов произошла из-за разрывов депозитарных цепочек и санкций против крупнейшего отечественного депозитария — Национального клирингового центра (НКЦ).

Из-за этого инвесторы, владеющие долями российских фондов на иностранные активы, больше не могут ими управлять. Обострение геополитической ситуации в PFL Advisors предложили считать своего рода форс-мажором.

Ранее в сентябре глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может создать для россиян, пострадавших от заморозки активов, специальный фонд на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Компенсировать потери российским инвесторам ЦБ хочет при помощи средств нерезидентов, которые также были заблокированы, но уже российской стороной.