Заработала переадресация с главной страницы «Яндекса» на портал «Дзен»
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Заработала переадресация с главной страницы «Яндекса» на портал «Дзен»

Заработала переадресация с главной страницы «Яндекса» на портал «Дзен»Пресс-служба VK: заработала переадресация главной страницы «Яндекса» на портал «Дзен»

В пресс-службе VK сообщили о начале автоматической переадресации пользователей с бывшей главной страницы «Яндекса» на сайт dzen.ru, который принадлежит порталу «Дзен». Информацию об этом передает ТАСС.

В сообщении также говорится, что в ближайшее время перенаправление заработает на всех браузерах. Отмечается, что на данный момент, редирект доступен на браузерах Opera и Safari. Сейчас на портале dzen.ru представлен авторский контент, «Новости», поисковая строка «Яндекса» и сервис погоды.

В марте стало известно о намерении «Яндекса» продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». По информации одного из источников, знакомых с планами компании, такое решение было принято из-за изменения экономической ситуации. Другой источник утверждал, что идея о продаже появилась еще несколько лет назад.

В конце апреля компания VK подписала соглашение о приобретении сервисов «Яндекс Новости» и «Дзен». Тогда были обговорены основные условия сделки.

23 августа было объявлено о подписании обязывающих документов о сделке. Уточнялось, что VK обменяет «Дзен» и «Новости» на сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club.

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По материалам: lenta.ru

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