Зверев: «У меня же было два суда, может, у Галкина такое будет? А потом он соберет стадионы»

Много лет назад именно Алла Пугачева посоветовала Сергею Звереву начать петь. Артист благодарен Примадонне и всегда поддерживает ее семью. И говорит, что Максим Галкин обязательно вернется.

59-летний Сергей Зверев признается, что их пути с Пугачевой разошлись лет 10 назад. Примадонне стало не до него — молодой муж и дети отнимали много сил и времени. Сам артист в какой-то момент решил пойти в политику и заняться общественно важными делами, например, спасением Байкала. Так что дружить у него не получается.

При этом, когда он слышит новости о певице и узнает, как ее поласкают в прессе, ему становится неприятно. Поэтому он защищает друзей.

«Я сразу сказал, что Алла Борисовна поехала лечиться. А что касается Макса, он вернется и будет собирать стадионы. Может, будет у него такое, как у меня. У меня же было два суда. И что, мне поделали нервы… Хотя, я поделал нервы, в основном», — сказал автор фразы «звезда в шоке».

Речь идет о суде, когда Зверева оштрафовали за пикет в защиту озера Байкал, а также за несвоевременную сдачу финансового отчета после участия в выборах в Госдуму.

Что касается Максима Галкина, то пока официально на него не заведено дела, несмотря на все фразы депутатов и призывы разных общественных организаций проверить его высказывания. Несмотря на это юморист не спешит в Россию, продолжая гастролировать по всему миру. Недавно он был в Новой Зеландии, о чем с радостью сообщал подписчикам.

А вот его супруга Алла Пугачева, как и обещала, вернулась в конце лета и отвела детей в школу. Несмотря на весь хейт в свой адрес, Примадонна продолжает жить на родине и лишь изредка отвечает на упреки.