Зверев: «У меня же было два суда, может, у Галкина такое будет? А потом он соберет стадионы»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Зверев: «У меня же было два суда, может, у Галкина такое будет? А потом он соберет стадионы»

Зверев: «У меня же было два суда, может, у Галкина такое будет? А потом он соберет стадионы»

Зверев: «У меня же было два суда, может, у Галкина такое будет? А потом он соберет стадионы»

Много лет назад именно Алла Пугачева посоветовала Сергею Звереву начать петь. Артист благодарен Примадонне и всегда поддерживает ее семью. И говорит, что Максим Галкин обязательно вернется.


59-летний Сергей Зверев признается, что их пути с Пугачевой разошлись лет 10 назад. Примадонне стало не до него — молодой муж и дети отнимали много сил и времени. Сам артист в какой-то момент решил пойти в политику и заняться общественно важными делами, например, спасением Байкала. Так что дружить у него не получается.

При этом, когда он слышит новости о певице и узнает, как ее поласкают в прессе, ему становится неприятно. Поэтому он защищает друзей.

«Я сразу сказал, что Алла Борисовна поехала лечиться. А что касается Макса, он вернется и будет собирать стадионы. Может, будет у него такое, как у меня. У меня же было два суда. И что, мне поделали нервы… Хотя, я поделал нервы, в основном», — сказал автор фразы «звезда в шоке».

Речь идет о суде, когда Зверева оштрафовали за пикет в защиту озера Байкал, а также за несвоевременную сдачу финансового отчета после участия в выборах в Госдуму.

Что касается Максима Галкина, то пока официально на него не заведено дела, несмотря на все фразы депутатов и призывы разных общественных организаций проверить его высказывания. Несмотря на это юморист не спешит в Россию, продолжая гастролировать по всему миру. Недавно он был в Новой Зеландии, о чем с радостью сообщал подписчикам.

А вот его супруга Алла Пугачева, как и обещала, вернулась в конце лета и отвела детей в школу. Несмотря на весь хейт в свой адрес, Примадонна продолжает жить на родине и лишь изредка отвечает на упреки.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась накоплений
Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась
Продажу Twitter Маску одобрили
Продажу Twitter Маску одобрили
Президент Сербии отказался признавать независимость Косово
Президент Сербии отказался признавать независимость Косово
Зверев: «У меня же было два суда, может, у Галкина такое будет? А потом он соберет стадионы»
Зверев: «У меня же было два суда, может, у Галкина такое будет? А
Трейлер с обзором геймплея Hardspace: Shipbreaker, игра выходит в Game Pass на следующей неделе
Трейлер с обзором геймплея Hardspace: Shipbreaker, игра выходит в
Анастасия Волочкова заявила, что она любвеобильный человек
Анастасия Волочкова заявила, что она любвеобильный человек
Клава Кока угодила в скандал во Владивостоке
Клава Кока угодила в скандал во Владивостоке
Шахназаров не поверит в покаяния Максима Галкина
Шахназаров не поверит в покаяния Максима Галкина
Россиянка едва не умерла после драки с домашней кошкой
Россиянка едва не умерла после драки с домашней кошкой
Курс биткоина обвалился
Курс биткоина обвалился
Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России
Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России
ЧП: Мужчина из-за ревности едва не выбросил из окна годовалую дочку
ЧП: Мужчина из-за ревности едва не выбросил из окна годовалую дочку

Топ на сегодня

В Китае сочли важным заявление Путина о США
В Китае сочли важным заявление Путина о США
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в годовщину торжества
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь в Голливуде (18 фото)
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине

Еще по теме

Максима Галкина назвали Иудой
Григорий Лепс высказался о сбежавшей Алле Пугачевой
Алла Пугачева сняла трогательное видео для гастролирующего Галкина
Алла Пугачева пригрела Максима Галкина на груди