15 фотографий пугающих статуй, при одном взгляде на которые могут пойти мурашки по коже
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15 фотографий пугающих статуй, при одном взгляде на которые могут пойти мурашки по коже

15 фотографий пугающих статуй, при одном взгляде на которые могут пойти мурашки по коже

Архитектура бывает разной: причудливой, изящной или, например, слегка пугающей. Последний пункт особенно относится к статуям, которые нередко могут заставить кровь человека застыть в жилах от увиденного. Реалистичные глаза, детальность работы или оставленные следы времени — от всего этого ненароком может пробежать холодок по коже. Поэтому сегодня мы решили немножко пощекотать вам нервишки и подготовили 15 таких примеров статуй, чей вид может чуточку вызвать дискомфорт. Приятного просмотра!

Скульптура из сада «Путь Виктории», Ирландия


Сад, наполненный жуткими фигурами из черного гранита, расположен в графстве Уиклоу в Ирландии и считается одним из самых необычных во всём мире мест для медитации. Его создатель, художник и скульптор Виктор Лангхельд, был так воодушевлён своей поездкой в Индию, что по возвращении домой решил построить что-то подобное. Теперь, по его мнению, сад «Путь Виктории» — место, куда стоит приходить за духовной пищей.

Статуя человека, разрезающего себя на две части, Ирландия

Эта статуя так же находится в саду скульптур «Путь Виктории», Ирландия.

Статуя «Истина», Илфракомб, Великобритания

Автор работы, Дэмиен Херст, объяснил, почему он так назвал свою работу. Беременная женщина — олицетворение правосудия современного мира, а малыш в утробе — эта та справедливость, которая ещё не появилась на свет. Меч же в руке женщины говорит о том, что правда всё-таки рано или поздно всё расставит по своим местам.

Маленькая девочка

Плачущий ангел

Подземное царство

Статуя на заднем дворе подруги моей тёти.

У этой скульптуры очень реалистичные глаза

Парочка

Добро пожаловать в парк скульптур в Париккале!

Испуганные глаза сфинкса в парке Музеон

Скульптура в Монреале

Статуя, на которой время тоже оставило свои следы

Реалистичная фигура древнего человека в музее

Иногда людей не столько пугают статуи, на которых остались следы времени, сколько скульптуры, которые очень сильно напоминают живых людей. Например, как восковые фигуры звёзд, которые сложно отличить от настоящих знаменитостей.

«Бездомный Иисус», Варшава, Польша

Многие люди не могут пройти мимо этой скульптуры и часто останавливаются, пытаясь догадаться, кто же этот бездомный, уснувший на скамейке. Но если хорошо приглядеться к статуи, то можно заметить на его ногах раны, которые и раскрывают личность, кроющуюся за одеялом.

Взгляд прямо в душу

А вот ещё один пост с 15 необычными статуями, которые могут застать любого туриста врасплох по самым разным причинам.

# Интересное
По материалам: twizz

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