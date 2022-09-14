15 иллюстраций художника, который мастерски превращает популярных мультяшек в реальных людей
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15 иллюстраций художника, который мастерски превращает популярных мультяшек в реальных людей

15 иллюстраций художника, который мастерски превращает популярных мультяшек в реальных людей

Режиссёры сталкиваются с почти непреодолимыми трудностями, когда им необходимо подобрать актёра на роль какого-нибудь мультяшного героя. В кастинге могут учавствовать артисты с похожей внешностью и кардинально отличающейся, как, например, в новой «Русалочке». Однако подходящего сходства добиться невероятно сложно, ведь всё-таки речь идёт об гиперболизированных мультипликационных чертах, которые отыскать в реальной жизни практически невозможно.

В этом деле могут прийти на помощь нейросети. Например, художник Хидрели Диао экспериментирует с искусственным интеллектом и фотошопом, благодаря чему у него получается перерисовать мультипликационных героев в реальных людей. Получившиеся персонажи узнаваемы и при этом выглядят почти, как живые. Вполне возможно, что в скором времени такие работы станут незаменимой помощью для киноиндустрии, ведь при наличии опорного материала выбрать актёра будет намного легче.

Ральф Виггам из мультсериала «Симпсоны»

Дафна Блейк из франшизы «Скуби-Ду»

Вы знали, что «Скуби-Ду» не так давно перерисовали на новый лад? Посмотреть получившийся результат и апгрейды других известных мультфильмов можно тут.

Уилма Флинтстоун из мультсериала «Флинстоуны»

Фред Флинтстоун

Ковбой Вуди из мультфильма «История игрушек»

Любопытно, что своё имя известный игрушечный ковбой получил в честь известного западного актёра — Вуди Строуда. Этот факт стал известен лишь после выхода третьей части мультфильма. Режиссёр Ли Анкрич поделился с поклонниками картины этим фактом. Почему он не сделал этого раньше, неизвестно.

Вонючка-Пит

Джесси

Пиноккио из мультфильма «Пиноккио»

Эш Кетчум из аниме-сериала «Покемоны»

Мерида из мультфильма «Храбрая сердцем»

Эльза из мультфильма «Холодное сердце»

В основу истории о сестрах Эльзе и Анне легла сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Имена персонажей мультфильма — Ганс, Кристоф, Свен, Анна — это отсылка к имени известного писателя.

Ледяной Джек из мультфильма «Хранители снов»

Джессика Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера»

Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»

Здесь вы можете посмотреть как выглядели бы диснеевские принцессы в детстве, если бы они были реальными девочками. Руку к этим творениям тоже приложил Хидрели Диао.

# Интересное
По материалам: twizz

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