15 работ тайского косплеера, который с помощью подручных средств может стать хоть звездой, хоть клещом
Сегодня, 09:50
Мы уже не раз знакомили вас работами парня, которого зовут Ануча Саенчарт. Да-да, это тот самый легендарный косплеер из Таиланда, которому для того, чтобы преобразиться в кого угодно хватит только подручных материалов и собственной безумной фантазии. Он легко перевоплощается хоть в знаменитость, хоть в героя мультфильма, хоть в клеща. Смотрите сами!
Джастин Бибер
Как попасть в группу Blackpink
Playboy
Валентинка
Восставший из ада
Очень странные дела
Кстати, у нас есть подборка фотографий, которые показывают, как изменились актёры «Очень странных дел» с того времени, как вышел первый сезон сериала.
Эмбер Хёрд
Йоко Курама
Грибочек
Моя прелесть…
Арахис
Говорим же, он может скопировать что угодно! Даже еду.
Далматинец
Клещ
Шериф Вуди
Эмодзи
А здесь вы можете найти подборку случаев, когда татуировки просто идеально подошли к моменту.
По материалам: twizz