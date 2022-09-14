15 работ тайского косплеера, который с помощью подручных средств может стать хоть звездой, хоть клещом

Мы уже не раз знакомили вас работами парня, которого зовут Ануча Саенчарт. Да-да, это тот самый легендарный косплеер из Таиланда, которому для того, чтобы преобразиться в кого угодно хватит только подручных материалов и собственной безумной фантазии. Он легко перевоплощается хоть в знаменитость, хоть в героя мультфильма, хоть в клеща. Смотрите сами!

Джастин Бибер

Как попасть в группу Blackpink

Playboy

Валентинка

Восставший из ада

Очень странные дела

Кстати, у нас есть подборка фотографий, которые показывают, как изменились актёры «Очень странных дел» с того времени, как вышел первый сезон сериала.

Эмбер Хёрд

Йоко Курама

Грибочек

Моя прелесть…

Арахис

Говорим же, он может скопировать что угодно! Даже еду.

Далматинец

Клещ

Шериф Вуди

Эмодзи

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда татуировки просто идеально подошли к моменту.