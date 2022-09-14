15 работ тайского косплеера, который с помощью подручных средств может стать хоть звездой, хоть клещом
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15 работ тайского косплеера, который с помощью подручных средств может стать хоть звездой, хоть клещом

15 работ тайского косплеера, который с помощью подручных средств может стать хоть звездой, хоть клещом

Мы уже не раз знакомили вас работами парня, которого зовут Ануча Саенчарт. Да-да, это тот самый легендарный косплеер из Таиланда, которому для того, чтобы преобразиться в кого угодно хватит только подручных материалов и собственной безумной фантазии. Он легко перевоплощается хоть в знаменитость, хоть в героя мультфильма, хоть в клеща. Смотрите сами!

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По материалам: twizz

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