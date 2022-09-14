19 эффектных нарядов с церемонии премии «Эмми-2022», которые запомнились многим не хуже главного мероприятия
В понедельник, 12 сентября, прошла 74-ая церемония награждения премии «Эмми». Знаменитые кинодеятели и приглашённые гости собрались в театре Microsoft в Лос-Анджелесе, чтобы узнать имена победителей главного телевизионного мероприятия года и поздравить их с получением заслуженной статуэтки. «Эмми» — американская награда, присуждаемая за выдающиеся достижения в телеиндустрии.
Вручение награды — хоть и главное, но не единственное событие, которым примечательна премия. Многие актрисы и актёры традиционно привлекли к себе внимание яркими и экстравагантными нарядами. Фотографы неустанно снимали их, подбирая самые выгодные ракурсы, чтобы в результате люди с разных точек планеты имели возможность увидеть и оценить их в традициях лучших критиков. Предлагаем вам тоже посмотреть на самые лучшие образы с кинопремии «Эмми-2022» и обсудить их в комментариях.
Певица Lizzo
Свою первую статуэтку «Эмми» певица получила за реалити-шоу под названием «Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls».
Американская актриса Кейли Куоко
Актриса, певица и модель Зендея
Зендея стала самой молодой актрисой, успевшей получить премию «Эмми» дважды.
Американская актриса Рэй Сихорн, известная по сериалу «Лучше звоните Солу»
Телеведущая, модель и писательница Крисси Тейген
Актриса Тиа Барр
Актриса Джулия Гарнер
Актриса Сара Полсон
Эль Фэннинг
Актриса Александра Даддарио
Южнокорейский актёр и модель Ли Джон-джэ со спутницей
Чон Хо-ён — южнокорейская супермодель и актриса
Канадская актриса Сандра О
Актриса и продюсер Риз Уизерспун
Американская актриса, певица и танцовщица Ариана ДеБос
Актёр Ру Пол и певица, телеведущая Мишель Визаж
Актриса Лаверна Кокс
Актриса Джин Смарт
Джин является пятикратной лауреаткой премии «Эмми», а также лауреаткой премии «Золотой глобус».
Американская актриса Сидни Суини
После просмотра нарядов не будет лишним ознакомиться со списком победителей, которые удостоились награды в этом году:
Лучший драматический сериал — «Наследники» (HBO);
Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо» (Apple TV+);
Лучший мини-сериал — «Белый лотос» (HBO);
Лучший телефильм — «Чип и Дейл спешат на помощь» (Disney+);
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»);
Лучшая женская роль в драматическом сериале — Зендея («Эйфория»);
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Мэттью Макфэдиен («Наследники»);
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер («Озарк»);
Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстин («Тед Лассо»);
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале» — Шерил Ли Ральф («Начальная школа «Эбботт»);
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Майкл Китон («Ломка»);
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Аманда Сайфред («Выбывшая»);
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме — Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»);
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»);
Лучший анимационный сериал — «Аркейн» (1-й сезон);
Лучший короткометражный анимационный сериал или телефильм — «Любовь. Смерть. Роботы» (3-й сезон).
Здесь вы можете посмотреть на самые запоминающиеся образы с Венецианского кинофестиваля-2022, который подошёл к концу 10 сентября.