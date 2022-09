19 эффектных нарядов с церемонии премии «Эмми-2022», которые запомнились многим не хуже главного мероприятия

В понедельник, 12 сентября, прошла 74-ая церемония награждения премии «Эмми». Знаменитые кинодеятели и приглашённые гости собрались в театре Microsoft в Лос-Анджелесе, чтобы узнать имена победителей главного телевизионного мероприятия года и поздравить их с получением заслуженной статуэтки. «Эмми» — американская награда, присуждаемая за выдающиеся достижения в телеиндустрии.

Вручение награды — хоть и главное, но не единственное событие, которым примечательна премия. Многие актрисы и актёры традиционно привлекли к себе внимание яркими и экстравагантными нарядами. Фотографы неустанно снимали их, подбирая самые выгодные ракурсы, чтобы в результате люди с разных точек планеты имели возможность увидеть и оценить их в традициях лучших критиков. Предлагаем вам тоже посмотреть на самые лучшие образы с кинопремии «Эмми-2022» и обсудить их в комментариях.

Певица Lizzo

Kevin Winter

Свою первую статуэтку «Эмми» певица получила за реалити-шоу под названием «Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls».

Американская актриса Кейли Куоко

Актриса, певица и модель Зендея

Momodu MansarayFrazer Harrison

Зендея стала самой молодой актрисой, успевшей получить премию «Эмми» дважды.

Американская актриса Рэй Сихорн, известная по сериалу «Лучше звоните Солу»

Телеведущая, модель и писательница Крисси Тейген

Актриса Тиа Барр

Актриса Джулия Гарнер

Актриса Сара Полсон

Эль Фэннинг

Актриса Александра Даддарио

Южнокорейский актёр и модель Ли Джон-джэ со спутницей

Чон Хо-ён — южнокорейская супермодель и актриса

Канадская актриса Сандра О

Актриса и продюсер Риз Уизерспун

Американская актриса, певица и танцовщица Ариана ДеБос

Актёр Ру Пол и певица, телеведущая Мишель Визаж

Актриса Лаверна Кокс

Актриса Джин Смарт

Джин является пятикратной лауреаткой премии «Эмми», а также лауреаткой премии «Золотой глобус».

Американская актриса Сидни Суини

Frazer Harrison

После просмотра нарядов не будет лишним ознакомиться со списком победителей, которые удостоились награды в этом году:

Лучший драматический сериал — «Наследники» (HBO);Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо» (Apple TV+);Лучший мини-сериал — «Белый лотос» (HBO);Лучший телефильм — «Чип и Дейл спешат на помощь» (Disney+);Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»);Лучшая женская роль в драматическом сериале — Зендея («Эйфория»);Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Мэттью Макфэдиен («Наследники»);Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер («Озарк»);Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстин («Тед Лассо»);Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале» — Шерил Ли Ральф («Начальная школа «Эбботт»);Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Майкл Китон («Ломка»);Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Аманда Сайфред («Выбывшая»);Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме — Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»);Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»);Лучший анимационный сериал — «Аркейн» (1-й сезон);Лучший короткометражный анимационный сериал или телефильм — «Любовь. Смерть. Роботы» (3-й сезон).

