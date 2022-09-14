19 эффектных нарядов с церемонии премии «Эмми-2022», которые запомнились многим не хуже главного мероприятия
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19 эффектных нарядов с церемонии премии «Эмми-2022», которые запомнились многим не хуже главного мероприятия

19 эффектных нарядов с церемонии премии «Эмми-2022», которые запомнились многим не хуже главного мероприятия

В понедельник, 12 сентября, прошла 74-ая церемония награждения премии «Эмми». Знаменитые кинодеятели и приглашённые гости собрались в театре Microsoft в Лос-Анджелесе, чтобы узнать имена победителей главного телевизионного мероприятия года и поздравить их с получением заслуженной статуэтки. «Эмми» — американская награда, присуждаемая за выдающиеся достижения в телеиндустрии.

Вручение награды — хоть и главное, но не единственное событие, которым примечательна премия. Многие актрисы и актёры традиционно привлекли к себе внимание яркими и экстравагантными нарядами. Фотографы неустанно снимали их, подбирая самые выгодные ракурсы, чтобы в результате люди с разных точек планеты имели возможность увидеть и оценить их в традициях лучших критиков. Предлагаем вам тоже посмотреть на самые лучшие образы с кинопремии «Эмми-2022» и обсудить их в комментариях.

Певица Lizzo

Kevin Winter

Свою первую статуэтку «Эмми» певица получила за реалити-шоу под названием «Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls».

Американская актриса Кейли Куоко

Momodu Mansaray

Актриса, певица и модель Зендея

Frazer Harrison

Зендея стала самой молодой актрисой, успевшей получить премию «Эмми» дважды.

Американская актриса Рэй Сихорн, известная по сериалу «Лучше звоните Солу»

Frazer Harrison

Телеведущая, модель и писательница Крисси Тейген

Frazer Harrison

Актриса Тиа Барр

Frazer Harrison

Актриса Джулия Гарнер

Frazer Harrison

Актриса Сара Полсон

Momodu Mansaray

Эль Фэннинг

Frazer Harrison

Актриса Александра Даддарио

Chris Delmas

Южнокорейский актёр и модель Ли Джон-джэ со спутницей

Momodu Mansaray

Чон Хо-ён — южнокорейская супермодель и актриса

Momodu Mansaray

Канадская актриса Сандра О

Mark Von Holden

Актриса и продюсер Риз Уизерспун

Frazer Harrison

Американская актриса, певица и танцовщица Ариана ДеБос

Momodu Mansaray

Актёр Ру Пол и певица, телеведущая Мишель Визаж

Evans Vestal Ward

Актриса Лаверна Кокс

David Fisher

Актриса Джин Смарт

Momodu Mansaray

Джин является пятикратной лауреаткой премии «Эмми», а также лауреаткой премии «Золотой глобус».

Американская актриса Сидни Суини

Frazer Harrison

После просмотра нарядов не будет лишним ознакомиться со списком победителей, которые удостоились награды в этом году:


Лучший драматический сериал — «Наследники» (HBO);
Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо» (Apple TV+);
Лучший мини-сериал — «Белый лотос» (HBO);
Лучший телефильм — «Чип и Дейл спешат на помощь» (Disney+);
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»);
Лучшая женская роль в драматическом сериале — Зендея («Эйфория»);
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Мэттью Макфэдиен («Наследники»);
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер («Озарк»);
Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстин («Тед Лассо»);
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале» — Шерил Ли Ральф («Начальная школа «Эбботт»);
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Майкл Китон («Ломка»);
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Аманда Сайфред («Выбывшая»);
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме — Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»);
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»);
Лучший анимационный сериал — «Аркейн» (1-й сезон);
Лучший короткометражный анимационный сериал или телефильм — «Любовь. Смерть. Роботы» (3-й сезон).

Здесь вы можете посмотреть на самые запоминающиеся образы с Венецианского кинофестиваля-2022, который подошёл к концу 10 сентября.

# Интересное
По материалам: twizz

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