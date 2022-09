2 новинки с сегодняшнего дня будут доступны по Game Pass

Вадим Карасев





Подписка Game Pass вчера пополнилась двумя играми, и сегодня в нее тоже добавляют два новых проекта. При этом, две игры, которые сегодня выходят в Game Pass, это новинки — они появляются в подписке сразу после релиза. Речь идет об играх Despot’s Game и You Suck at Parking.

Despot’s Game: Dystopian Army Builder

You Suck at Parking

Готовься экстремально парковаться в You Suck at Parking™ — единственной игре, где твой навык расчетливой парковки куда важнее мастерства вож…

