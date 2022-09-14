2 новинки с сегодняшнего дня будут доступны по Game Pass
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2 новинки с сегодняшнего дня будут доступны по Game Pass

2 новинки с сегодняшнего дня будут доступны по Game Pass


Подписка Game Pass вчера пополнилась двумя играми, и сегодня в нее тоже добавляют два новых проекта. При этом, две игры, которые сегодня выходят в Game Pass, это новинки — они появляются в подписке сразу после релиза. Речь идет об играх Despot’s Game и You Suck at Parking.

Despot’s Game: Dystopian Army Builder


Watch this video on YouTube Ссылка на игру появится, когда проект будет опубликован в Microsoft Store.

You Suck at Parking


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You Suck at Parking

Готовься экстремально парковаться в You Suck at Parking™ — единственной игре, где твой навык расчетливой парковки куда важнее мастерства вож…
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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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