30+ причудливых товаров, о существовании которых вы и не подозревали, но захотите купить, как только увидите

Сначала вам может показаться странным наличие лазерной сетки для вашего велосипеда, но как только вы едете по неосвещенным дорогам в кромешной тьме, вы сразу понимаете ее назначение. Мир полон миллионов таких же причудливых вещей, которые выходят за рамки вашего воображения. И если вы думаете, что уже видели все это раньше, поверьте нам — вы едва коснулись верхушки.

Чтобы показать вам, что мы имеем в виду, мы познакомим вас с одним интересным уголком Интернета под названием проект "OddityMall". Этот веб-журнал посвящен уникальным и необычным гаджетам, странным устройствам, причудливым дизайнерским решениям и совершенно странным решениям, которые вы когда-либо видели. Представляя множество полезных и совершенно бесполезных продуктов, новостное издание показывает, что наши руки могут создавать все, о чем мечтает наш разум.

1. Шахматные фигурки: кошки против собак

2. Ночник, лампы которого можно брать с собой ночью в туалет

3. Костюм для собаки на Хеллоуин :)

4. Вы станете звездой спортзала с этим носками!

5. Ластики с гениальным дизайном: чем больше вы используете его, тем больше он лысеет

6. Дерево для кота в доме: мечта любого хвостатого полосатого

7. Лазерная решетка для ночного катания на велосипеде

8. Его хозяин построил ему собственную комнату под лестницей

9. Офисное кресло, которое осчастливит вашего домашнего питомца

10. Полки, которые не прерываются на углах

11. Подушка безопасности для защиты головы младенца (который постоянно падает назад)

12. Зеркало, которое превращается в полную луну в тесное время суток

13. Когда ты кот богатой дамы :)

14. Красиво

15. Цифровой ластик для классной доски, который сканирует и сохраняет информацию в онлайн формате для учеников.

16. Кемпер на солнечных батареях

17. Гениально просто

18. Выглядит потрясающе!

19. Оригинально :)

20. Маленький столик, который соберет все ваши соусы вместе

21. Почему все лестницы не делают с горкой?!

22. А это стало бы хорошим решением для колясок

23. Где такой купить?!

24. Отличная идея для маленьких квартир

25. Держатель для ножей

26. Компания изготавливает кровати со встроенным лабиринтом, чтобы ваша кошка не скучала, пока вы спите ночью

27. Идеальная грильница

28. Приносите свой собственный бассейн на вечеринку!

29. С таким набором мыть посуду было бы веселее

30. Столик, который можно также использовать для самозащиты (если воришки нагрянут)

31. У Harley Davidson раньше были такие откидные верхушки для защиты от непогоды

32. Это просто гениально!