5 советов экстрасенсов о том, как быстрее выйти из токсичных отношений

Вадим Карасев

Эмоциональное насилие в большинстве случаев не слабее, а то и намного мучительнее физического. Если вы пребываете в токсичных отношениях, то вам следует выйти из них поскорее. Сделать это не так легко, как кажется, поэтом мы приготовили для вас несколько полезных советов.

Ранее мы уже рассказывали о том, как вы можете защититься от токсичных родственников, однако, подобные советы не совсем хороши для токсичных любовных отношений, потому что с родственниками мы видимся не всегда, а вот вторую половинку видим постоянно. Пребывание рядом с таким человеком может быть очень опасным.

Что такие токсичные отношения

Наверняка вы уже не раз слышали данный термин. Если вы все еще не знаете, что он значит, то пришло время об этом наконец узнать. Токсичные отношения — это когда вторая половинка проявляет чрезмерный эгоизм, когда вам лгут, когда над вами издеваются морально или физически, когда вами манипулируют, внушая вину или давя на жалость. В таких отношениях навязывается мнение, ущемляются права человека.

Последствия таких отношений могут быть самыми ужасными — болезни психологического характера, полное энергетическое истощение, самосглаз, уныние, тотальная изможденность и усталость. Главный признак того, что отношения высасывают из вас всю энергию — истощение. Если вам кажется, что рядом со второй половинкой вы не отдыхаете, а наполняетесь негативом, то тут и к гадалке ходить не нужно — вы в капкане. Вот что поможет из него вырваться.

Советы по выходу из таких отношений

Полное избегание. Если вы пребываете в опасных и изматывающих вас отношениях, то вам нужно как можно скорее избавиться от негативного воздействия ауры энергетического вампира. Вторая половинка не случайно изводит вас и пытается воздействовать на вашу нервную систему негативным образом. Это помогает близкому человеку управлять вами и заставлять делать то, что нужно ему, а не вам.

Ваше энергетическое поле истощено, поэтому при любом контакте с человеком вы попросту не можете сопротивляться. До тех пор, пока вы хотя бы несколько дней не побудете наедине, собраться с силами не получится. Важно вырваться из-под этого токсичного влияния, но сделать это при постоянном контакте не получится. Придется уехать куда-то на время.

Будьте непреклонными. Ни в коем случае не слушайте то, что вам будет говорить токсичный человек в момент расставания. Ваше твердое «нет» — залог успеха. Если вы пойдете на диалог, токсичный человек вновь залезет вам в голову и начнет управлять вами, манипулируя чувством вины, либо провоцируя вас на скандалы.

Пользуйтесь помощью друзей и близких. Никогда не забывайте о том, что противостоять мощной силе токсичного человека вам помогут советы близких. Полезным будет даже их простое пребывание рядом с вами. Это поможет противостоять тому, кто негативно влияет на вас.

Пользуйтесь талисманами и оберегами. Лучшие обереги от таких людей — это серебряные украшения, а также камни-минералы типа обсидиана, опала, хризолита, агата, черного кварца, кошачьего глаза, гелиотропа, берилла и бирюзы.

Также эксперты в области биоэнергетики и психологии настоятельно советуют работать над своей самооценкой. Большинство негативных людей-манипуляторов в токсичных отношениях намеренно занимают самооценку второй половинки, чтобы управлять ею. Для повышения самооценки старайтесь общаться с людьми, которым вы доверяете, а также заниматься любимым делом, сделать за здоровьем и уделять время спорту, здоровому образу жизни в целом.