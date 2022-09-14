6 интересных фактов про людей, рожденных в год Крысы

Вадим Карасев

Всего существует двенадцать животных-покровителей. Каждый год проходит под управлением одного из них. Люди, рожденные в год Крысы, достаточно необычны, поэтому мы решили рассказать вам о том, каковы особенности их характера, о которых мало кто знает.

Крысами движет сила осознанности, поэтому они являются одними из самых успешных людей на планете. Вам совсем не помешает узнать их получше, ознакомившись с описанными ниже фактами, про которые мало кто знает.

Это ранимые личности

В большинстве случаев наблюдения показывают, что Крысы достаточно легко воспринимают критику и без особых проблем переживают тяжелые времена — ссоры, конфликты. Оказывается, в глубине души Крысы очень ранимы. Рожденные в год этого животного делают вид, что их совсем не задевают чужие слова, но на самом деле очень даже задевают. Крысы любят комплименты и хотят всем нравится, однако, далеко не всегда получается это делать.

Даже самым близким людям Крысы не признаются, что их ранят чужие колкости, шутки и критика. Именно поэтому об этом факте мало кто знает.

Это одни из самых необычных людей

Крысы по какой-то причине часто смотрят на мир не так, как другие люди. Их моральные устои и принципы часто идут вразрез с принципами большинства. Что самое интересное, из-за этого они не становятся изгоями. Люди почему-то уважают их мнение и мировоззрение, а также не пытаются переубедить Крыс, поскольку понимают, что сделать это практически невозможно. Люди этого года рождения самодостаточны и непоколебимы.

Крысы не терпят слабости других людей

Свои слабости они сами себе прощают, но вот других людей вечно корят за жадность, уныние, чрезмерную покорность и другие грехи. Получается, что Крысы — это те, кто «в чужом глазу соринку видят, а в своем бревна не замечают». Из-за этого им бывает очень сложно наладить общение с некоторыми типами людей. Если кто-то не терпит несправедливости, с таким человеком Крысам даже не стоит пробовать завязывать дружбу или отношения. Ничего хорошего из этого не получится.

Крысы — трудоголики

На первый взгляд Крысы являются очень ленивыми и готовыми в любой момент увильнуть от исполнения обязанностей. В принципе, это не далеко от истины, но все меняет наличие мотивации. Если человека данного Знака клюнет жареный петух, то он начнет работать больше, чем кто-либо другой. Такое действительно случается, но эти люди не распространяются об этом лишний раз.

Эти люди очень любят быть самыми лучшими

Женщины-Крысы любят быть самыми красивыми, самыми обожаемыми, самыми притягательными. Мужчины этого Восточного Знака очень любят быть самыми успешными, богатыми, влиятельными. Для них большим расстройством является даже второе место в «рейтинге». Им нужно, чтобы вторая половинка любила только их. Также им нужно, чтобы их друзья были лучшими друзьями только для них. Это очень ревнивые люди, которые являются собственниками. С ними крайне непросто строить отношения, в которых есть хотя бы малейший намек на свободу.

У Крыс слабая интуиция

Они часто дают себя обмануть, потому что плохо разбираются в людях, несмотря на то, что общаются с ними практически все время. Возможно, дело в том, что Крысы просто не любят учиться на ошибках, делать выводы. Для них это очень сложно и скучно. Каждый раз они наступают на одни и те же грабли, так и не научившись ничему важному. Мудрыми этих людей точно не назовешь, хотя их жизненный опыт мог бы сказать обратное. Словом, они часто допускают ошибки.