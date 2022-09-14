Адвокат Асмус прокомментировал решение суда по делу о дискредитации армии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Адвокат Асмус прокомментировал решение суда по делу о дискредитации армии

Адвокат Асмус прокомментировал решение суда по делу о дискредитации армии

Адвокат Асмус прокомментировал решение суда по делу о дискредитации армииАдвокат Кристины Асмус назвал законным решение суда по делу о дискредитации армии

Адвокат актрисы Кристины Асмус Владимир Ляховский прокомментировал решение Тверского суда Москвы по делу о дискредитации армии. Об этом сообщает Пятый канал.

Защитник артистки назвал исход дела законным и очевидным. «Судебное решение, которое сегодня оглашено, подлежит обжалованию. Вне зависимости от результата, это может быть еще не конечным результатом», — добавил он.

31 августа стало известно, что на Асмус завели дело о дискредитации вооруженных сил России. За это ей могли назначить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Протокол был составлен из-за публикации артистки в социальных сетях. Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», рассказали в пресс-службе Тверского суда. Антивоенный пост артистка опубликовала в конце февраля.

14 сентября заседание по делу Асмус отменили. Производство дела было остановлено в связи с отсутствием состава преступления.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Последний писк моды - пуховик на зиму
Последний писк моды - пуховик на зиму
The Sims 4 станет бесплатной игрой, в Game Pass игроки получат DLC
The Sims 4 станет бесплатной игрой, в Game Pass игроки получат DLC
Адвокат Асмус прокомментировал решение суда по делу о дискредитации армии
Адвокат Асмус прокомментировал решение суда по делу о дискредитации
Китай сэкономил на российской нефти миллиарды долларов
Китай сэкономил на российской нефти миллиарды долларов
Народные приметы: почему нельзя стричь самого себя, какой магической силой обладают волосы
Народные приметы: почему нельзя стричь самого себя, какой магической
Дочь Елизаветы II: «Мне посчастливилось быть рядом с королевой в последние 24 часа ее жизни»
Дочь Елизаветы II: «Мне посчастливилось быть рядом с королевой в
В Индии школьный автобус упал в ущелье
В Индии школьный автобус упал в ущелье
США обвинили Россию в разжигании конфликта между Арменией и Азербайджаном
США обвинили Россию в разжигании конфликта между Арменией и
Ани Лорак объявила себя звездой мирового масштаба
Ани Лорак объявила себя звездой мирового масштаба
Стала известна судьба Кристины Асмус
Стала известна судьба Кристины Асмус
Съездившая в Польшу Бородина раскрыла отношение местных жителей к россиянам
Съездившая в Польшу Бородина раскрыла отношение местных жителей к
Что необходимо делать, чтобы набраться сил и энергии осенью
Что необходимо делать, чтобы набраться сил и энергии осенью

Топ на сегодня

Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации
Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации
Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась накоплений
Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Названо имя кандидата на пост посла США в России
Названо имя кандидата на пост посла США в России

Еще по теме

Суд отменил административное производство по делу Асмус о дискредитации армии
На актрису Татьяну Рудину завели дело о дискредитации российской армии
Кристина Асмус отказалась признавать свою вину
Агент Кристины Асмус отреагировала на возбуждение дела против актрисы