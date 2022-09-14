Алина Загитова высказалась о завершении своей карьеры

Фигуристка Алина Загитова рассказала о своей карьере. Спортсменка призналась, что скучает по большому спорту. При этом она не исключила, что вернется в профессиональное фигурное катание, по которому скучает.«Конечно. Впрочем, сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда была спортсменкой. Кто знает... Как получится», сказала Алина Загитова. Напомним, что Загитова не выступает с декабря 2019 года на профессиональном уровне, сообщает «Спорт-Экспресс». Последние годы она выступает в шоу, учится в университете и пробует себя в роли ведущей и корреспондента.