Алина Загитова высказалась о завершении своей карьеры
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Алина Загитова высказалась о завершении своей карьеры

Алина Загитова высказалась о завершении своей карьеры
Фигуристка Алина Загитова рассказала о своей карьере. Спортсменка призналась, что скучает по большому спорту. При этом она не исключила, что вернется в профессиональное фигурное катание, по которому скучает.
«Конечно. Впрочем, сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда была спортсменкой. Кто знает... Как получится», сказала Алина Загитова. Напомним, что Загитова не выступает с декабря 2019 года на профессиональном уровне, сообщает «Спорт-Экспресс». Последние годы она выступает в шоу, учится в университете и пробует себя в роли ведущей и корреспондента.
# Шоу-бизнес Загитова Алина
По материалам: z-aya

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