Андреасян о скандале с Кудрявцевой: «Когда появляется горе-человек с шуткой, он выглядит, как недоразумение»
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Андреасян о скандале с Кудрявцевой: «Когда появляется горе-человек с шуткой, он выглядит, как недоразумение»

Андреасян о скандале с Кудрявцевой: «Когда появляется горе-человек с шуткой, он выглядит, как недоразумение»

В прошлом году Лера Кудрявцева выступила ведущей конкурса «Новая волна», где зачитала шутку в сторону работ Андреасяна. Режиссер подобную выходку терпеть не стал. Он нелестно высказался о теледиве и пригрозил ей судом.


Между звездами развернулась словесная баталия. В ответ на шутку Андреасян назвал Кудрявцеву тварью, а та в свою очередь усомнилась в его мужественности. Режиссер собирался довести дело до суда, однако, к счастью, со временем оппонентам удалось найти общий язык.

В свежем интервью Сарик заявил, что не держит зла на телеведущую. «Я Леру в жизни-то и не видел. У меня к ней вообще нет вопросов. Она скорее всего замечательный человек, профессиональный и, наверное, этот текст произнес бы любой другой ведущий. Ведь он читает, а не то, чтобы ночью зубрит и проносит через себя», — делился постановщик.

38-летний Андреасян все же не жалеет, что пошел тогда в атаку и отстоял свое честное имя. «Нюанс в том, что, когда мы отреагировали через адвокатов и пришло уведомление всем крупным организациям вообще в стране, мол, ребята, придите в чувства, вы не понимаете, о чем говорите, это сработало. В России как думают? Если человек добрый, на нем надо ездить. Это неумение останавливаться. В какой-то момент пришлось таким образом ответить. Когда ты сам над собой смеешься, это один разговор, но, когда вдруг это происходит в такой грубой форме… Ладно бы это было еще смешно», — негодовал режиссер.

Сарик отмечает, что за его плечами много успешных работ, которые высоко ценят зрители. «Когда появляется горе-человек с шуткой, он выглядит, как недоразумение. А зритель, который любит «Манюню», «Ресторан по понятиям», не понимает, что не так, им нравится. В этом весь парадокс. Как бы они не шутили шутки не заходят», — уверен автор «Женщин против мужчин».

Напомним, что Андреасян показал себя не только, как режиссер комедий, но и драматических картин. Так, например, в 2018 году он выпустил картину «Непрощенный» о трагедии Виталия Калоева. Публика в восторге и от телесериала об убийце «Чикатило».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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