Ани Лорак объявила себя звездой мирового масштаба
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ани Лорак объявила себя звездой мирового масштаба

Ани Лорак объявила себя звездой мирового масштаба
Певица Ани Лорак вслед за Лободой приписала себе множество заслуг. Недавно Светлана Лобода высказалась о том, что была главной артисткой в России. Теперь к ней присоединилась и Ани Лорак, сделавшее не менее самоуверенное заявление. Кстати, слова Светланы Лободы тут же опроверг Иосиф Пригожин. «Артистка номер один? Это она сама про себя так говорит? Вы посмотрите на стриминги: там нет ее имени! Там совсем другие исполнители: HammAli & Navai, Jony. Лободу я там не встречал. У нас есть артисты, собирающие огромные стадионы: «Руки вверх!», Баста. Я не знаю, почему Лобода заявляет о своей исключительности. Как там ее песня называется — «Твои глаза»? Это уже сделала Аллегрова триста лет назад. А эти «исключительные» будто делают нам одолжение. Нам не надо таких одолжений», — выпалил продюсер. Однако серьезная критика блондинки со стороны общественности не напугала Ани Лорак, которая тоже вскоре отправится в тур, только по Европе. Описание на сайте говорит само за себя. «Певица, покорившая мир. Ани Лорак — самая титулованная украинская певица. Обладательница 5 «золотых» и 2 «платиновых» альбомов, народная артистка Украины, участница песенного конкурса «Евровидение 2008», где заняла 2-е место, обладательница 5 «Золотых граммофонов». Это лишь малая часть музыкальных достижений Ани Лорак, она продолжает их приумножать, покоряя своим талантом страны на всех континентах земного шара», — хвалится команда исполнительницы.
Продюсер Леонид Дзюник высказывался, что на родине брюнетка не пользовалась той популярностью, о которой говорит сейчас. «Поведение Лорак мне совершенно непонятно. На Украине эта певица была никому не нужна. Когда она приехала на концерт в Одессу, ее ссаными тряпками оттуда гнали. А добрые русские люди ее приняли и дали возможность выступать. Почему же у нее сейчас язык в жопу затянуло?» — вопрошает он. А сын Таисии Повалий отметил, что Лорак наряду с его звездной мамой уже давно не в фаворе у местной публики. «Напомню предысторию: 2004 год, наша семья бежит из Киева после угроза расправой из-за агитации за Януковича. 2014 год — снова выбирается пара артистов — Ани Лорак и Таисия Повалий, которые регулярно появляются на российском телевидении, и им присваивается почетное звание «Предатель Украины», — подчеркнул Денис.    
# Шоу-бизнес Лорак Ани
По материалам: z-aya

Последние новости

В Индии школьный автобус упал в ущелье
В Индии школьный автобус упал в ущелье
США обвинили Россию в разжигании конфликта между Арменией и Азербайджаном
США обвинили Россию в разжигании конфликта между Арменией и
Ани Лорак объявила себя звездой мирового масштаба
Ани Лорак объявила себя звездой мирового масштаба
Стала известна судьба Кристины Асмус
Стала известна судьба Кристины Асмус
Съездившая в Польшу Бородина раскрыла отношение местных жителей к россиянам
Съездившая в Польшу Бородина раскрыла отношение местных жителей к
Что необходимо делать, чтобы набраться сил и энергии осенью
Что необходимо делать, чтобы набраться сил и энергии осенью
Мишустин рассказал об изгнании России с привычных рынков
Мишустин рассказал об изгнании России с привычных рынков
Джастин Бибер и Хейли Бибер отмечают четвертую годовщину свадьбы и делятся архивными фото
Джастин Бибер и Хейли Бибер отмечают четвертую годовщину свадьбы и
Сергей Пенкин рассказал, почему остался в России
Сергей Пенкин рассказал, почему остался в России
Борис Корчевников поселил к себе беженца
Борис Корчевников поселил к себе беженца
Дмитрий Тарасов заложил дом и не ночует с женой
Дмитрий Тарасов заложил дом и не ночует с женой
Филипп Киркоров раскрыл свой страшный грех
Филипп Киркоров раскрыл свой страшный грех

Топ на сегодня

Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации
Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации
Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась накоплений
Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него
Названо имя кандидата на пост посла США в России
Названо имя кандидата на пост посла США в России

Еще по теме

Лобода – номер один в России, а Лорак на Украине. Как присваивают себе титулы певицы
Светлана Лобода насмешила русский шоу-бизнес своим заявлением
Светлана Лобода ошалела от своей популярности, считает Иосиф Пригожин
Ани Лорак опять увеличила грудь?