Арина Ким так ведёт себя из-за травмы психики — уверяет Грант

Вадим Карасев

Артём Грант уверяет других участников Дом-2 и своих фанатов, что он не говорил ничего плохого про свою бывшую девушку, а её не совсем адекватное поведение он решил списать на травму детства. По словам Гранта, что-то в её детстве было не так и сейчас девушке однозначно нужно посетить специалиста. Естественно, Грант не стал рассказывать, что такого ужасного произошло в детстве Ким, однако он четко дал всем понять, что встречался с неадекватной особой. Так Грант пытается всех убедить, что не стоит верить Арине и её разоблачениям.Помимо этого Грант уверяет, что он не использует запрещенные вещества, хотя в жизни самой Арины подобные истории были и она несколько раз оказывалась в реабилитационном центре. Кроме того, Артём заявил, что он достаточно воспитанный, чтобы не говорить гадостей за спиной девушки.Помимо этого перед своим уходом Арина всем участникам рассказала, как плохо Грант о них отзывался, когда они были наедине. Естественно, подобное поведение возмутило всех, даже Влада Дубровского. В качестве доказательства она предоставила записи разговоров, поэтому Артёма наверняка ждёт очень тёплый приём, когда он вернётся на Поляну...