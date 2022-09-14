Арина Ким так ведёт себя из-за травмы психики — уверяет Грант
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Арина Ким так ведёт себя из-за травмы психики — уверяет Грант

Арина Ким так ведёт себя из-за травмы психики — уверяет Грант
Артём Грант пытается убедить окружающих, что он ничего плохого про свою девушку не говорил. И её неадекватное, по его мнению, поведение он решил списать на травму психики. Артём Грант уверяет других участников Дом-2 и своих фанатов, что он не говорил ничего плохого про свою бывшую девушку, а её не совсем адекватное поведение он решил списать на травму детства. По словам Гранта, что-то в её детстве было не так и сейчас девушке однозначно нужно посетить специалиста. Естественно, Грант не стал рассказывать, что такого ужасного произошло в детстве Ким, однако он четко дал всем понять, что встречался с неадекватной особой. Так Грант пытается всех убедить, что не стоит верить Арине и её разоблачениям.

Помимо этого Грант уверяет, что он не использует запрещенные вещества, хотя в жизни самой Арины подобные истории были и она несколько раз оказывалась в реабилитационном центре. Кроме того, Артём заявил, что он достаточно воспитанный, чтобы не говорить гадостей за спиной девушки.

Помимо этого перед своим уходом Арина всем участникам рассказала, как плохо Грант о них отзывался, когда они были наедине. Естественно, подобное поведение возмутило всех, даже Влада Дубровского. В качестве доказательства она предоставила записи разговоров, поэтому Артёма наверняка ждёт очень тёплый приём, когда он вернётся на Поляну...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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