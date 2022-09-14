Беременная близнецами Юлия Ефременкова об отеках: «А что с моим лицом? Не жопа же!»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Беременная близнецами Юлия Ефременкова об отеках: «А что с моим лицом? Не жопа же!»

Беременная близнецами Юлия Ефременкова об отеках: «А что с моим лицом? Не жопа же!»

Беременная близнецами Юлия Ефременкова об отеках: «А что с моим лицом? Не жопа же!»

Экс-участница «ДОМа-2» находится на восьмом месяце беременности и немного приболела. Несмотря на неважное самочувствие, Юлия Ефременкова выходит на связь с подписчиками и рассказывает о текущем состоянии.


И все же среди пользователей Сети находятся те, кто критикует внешность Юлии, которая, к слову, находится в ожидании близнецов. Ефременкова старается на заморачиваться по этому поводу.

«Женщина на восьмом месяце беременности, еще и болеет. А что с лицом? Не жопа же! Может, оно не такое красивое, как у вас, но чем богаты, тому и рады, как говорится. Вот докопались до моего лица. Вчера мне писали, мол, что с моими ногтями. В таком состоянии, в котором я нахожусь, мне плевать, какой у меня маникюр!» — заявила 35-летняя звезда реалити в беседе с подписчиками.

К слову, беременность Юлии проходит не очень легко — недавно она ложилась в больницу на сохранение. Благо, сейчас все хорошо, и Ефременкова ждет не дождется, когда ее сыновья появятся на свет.

«Я знаю, что ни на кого не нужно обращать внимания, нужно думать только о себе и детях. Не расстраиваться, не плакать, исключать людей, которые доводят тебя до истерики… Мы опоздали на прием к врачу. Надеюсь, он примет меня. Потом хочу, чтобы гинеколог посмотрела меня, потому что расстроилась, поплакала, теперь у меня тянет живот. Ну что, спасибо человеку за сегодняшнее испорченное настроение, за нервы и за мои слезы. Итог — меня кладут на сохранение. Надеюсь, с малышами все будет хорошо. На связь выйду позже», — откровенничала как-то экс-участница «ДОМа-2», делясь переживаниями.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Россияне начали судиться из-за запрета на снятие валюты
Россияне начали судиться из-за запрета на снятие валюты
VK расскажет школьникам о видеотехнологиях в "День IT-знаний"
VK расскажет школьникам о видеотехнологиях в "День
Беременная близнецами Юлия Ефременкова об отеках: «А что с моим лицом? Не жопа же!»
Беременная близнецами Юлия Ефременкова об отеках: «А что с моим
Куда пропала актриса Мария Кожевникова - Аллочка из "Универа"
Куда пропала актриса Мария Кожевникова - Аллочка из
Мирослава Карпович в ярости от слухов о ней
Мирослава Карпович в ярости от слухов о ней
Настя Каменских засветила огромный живот
Настя Каменских засветила огромный живот
Татьяна Брухунова похвасталась своими профессиональными навыками
Татьяна Брухунова похвасталась своими профессиональными навыками
Иосиф Пригожин высказался о смерти на концерте Сергея Шнурова
Иосиф Пригожин высказался о смерти на концерте Сергея Шнурова
Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в Тельце 2022
Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в Тельце 2022
Лунный день сегодня 14 сентября 2022 года
Лунный день сегодня 14 сентября 2022 года
Как приготовить косметические средства из простых продуктов: народные рецепты красоты
Как приготовить косметические средства из простых продуктов: народные
Классическая ролевая игра Tales of Symphonia получит очередной перезапуск, теперь и на Xbox
Классическая ролевая игра Tales of Symphonia получит очередной

Топ на сегодня

Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь в Голливуде (18 фото)
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея
Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея
Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Российский дипломат сообщил о дискриминации работающих в ООН россиян
Российский дипломат сообщил о дискриминации работающих в ООН россиян

Еще по теме

«Прокол и откачка вод»: беременная Юлия Ефременкова перенесла операцию
«Дом-2»: Юлия Ефременкова опять заступилась за Милену Безбородову и «отчитала» Алексея Безуса
Беременную близнецами Юлию Ефременкову положили в больницу после эмоционального потрясения
«Дом-2»: Юля Ефременкова подтвердила, что Илья Яббаров снова не является участником проекта