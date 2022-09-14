Беременная близнецами Юлия Ефременкова об отеках: «А что с моим лицом? Не жопа же!»

Экс-участница «ДОМа-2» находится на восьмом месяце беременности и немного приболела. Несмотря на неважное самочувствие, Юлия Ефременкова выходит на связь с подписчиками и рассказывает о текущем состоянии.

И все же среди пользователей Сети находятся те, кто критикует внешность Юлии, которая, к слову, находится в ожидании близнецов. Ефременкова старается на заморачиваться по этому поводу.

«Женщина на восьмом месяце беременности, еще и болеет. А что с лицом? Не жопа же! Может, оно не такое красивое, как у вас, но чем богаты, тому и рады, как говорится. Вот докопались до моего лица. Вчера мне писали, мол, что с моими ногтями. В таком состоянии, в котором я нахожусь, мне плевать, какой у меня маникюр!» — заявила 35-летняя звезда реалити в беседе с подписчиками.

К слову, беременность Юлии проходит не очень легко — недавно она ложилась в больницу на сохранение. Благо, сейчас все хорошо, и Ефременкова ждет не дождется, когда ее сыновья появятся на свет.

«Я знаю, что ни на кого не нужно обращать внимания, нужно думать только о себе и детях. Не расстраиваться, не плакать, исключать людей, которые доводят тебя до истерики… Мы опоздали на прием к врачу. Надеюсь, он примет меня. Потом хочу, чтобы гинеколог посмотрела меня, потому что расстроилась, поплакала, теперь у меня тянет живот. Ну что, спасибо человеку за сегодняшнее испорченное настроение, за нервы и за мои слезы. Итог — меня кладут на сохранение. Надеюсь, с малышами все будет хорошо. На связь выйду позже», — откровенничала как-то экс-участница «ДОМа-2», делясь переживаниями.