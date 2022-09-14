Борис Корчевников поселил к себе беженца
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Борис Корчевников поселил к себе беженца

Борис Корчевников поселил к себе беженца
Ведущий Борис Корчевников решился на благородный шаг. Телеведущий выступает на стороне истинных патриотов России. Телеведущий неоднократно ездил на Донбасс и в Луганск с благотворительной миссией. Коллеги восхищаются великодушием звезды. К примеру, актера Александра Мохова восхищают поступки Корчевникова. Он считает коллегу человеком большой души, способным прийти на помощь даже незнакомому человеку. «На днях говорили с Борей Корчевниковым. Мы с ним знакомы 30 лет. Он в Театре Табакова еще мальчиком играл в спектакле «Матросская тишина». И вот на днях он рассказал мне, что у него сейчас дома живет беженец из Бучи — этого маленького городка недалеко от Киева, где я постоянно снимал. Кто-то скажет, мол, ну это хороший политический шаг. А мне кажется, это хороший человеческий шаг!» — поделился 59-летний Мохов в беседе с журналистами «КП».
Сам Борис предпочитает не распространяться о добрых делах, зато не скрывает переживаний за родную страну. «Россия похожа на Бога. Нет, правда, похожа. Не всегда, но в лучшие моменты своей истории и при лучших своих правителях, которые явно слышали его, она на него походила. Я писал об этом как-то, а этой ночью, вглядываясь в киевскую тьму — только уверился. Бог очень долготерпелив. И очень деликатен. И ищет всегда за что спасти, а не за что наказать. И если есть хоть один шанс, хоть половина шанса на спасение, Бог будет ждать», — философствовал как-то телеведущий в соцсети. Работа и благотворительность не оставляют времени на личную жизнь: Корчевников пока одинок. И все же он, по своему признанию, не отчаивается встретить достойную девушку и стать отцом. «Мама называет меня старым дедом, ведь в свои 39 я не женат», — откровенничал он в передаче «Судьба человека» на канале« Россия 1» в прошлом году.
# Шоу-бизнес Корчевников Борис
По материалам: z-aya

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