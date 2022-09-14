Британия пригласила посла КНДР на похороны Елизаветы II

Вадим Карасев

Власти Великобритании пригласили посла КНДР на похороны Елизаветы II

Власти Великобритании пригласили послов Северной Кореи (КНДР) и Никарагуа на похороны королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британский МИД.

Источник в Форин-офисе рассказал Reuters, что приглашения на мероприятие не посылались представителям Афганистана, Венесуэлы и Сирии.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина не было никаких планов по участию в прощании с королевой Великобритании Елизаветой II. Он также напомнил, что президент России выразил соболезнования в связи со смертью британского монарха.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили ее сына Карла III.