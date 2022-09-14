Британия пригласила посла КНДР на похороны Елизаветы II
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Британия пригласила посла КНДР на похороны Елизаветы II

Британия пригласила посла КНДР на похороны Елизаветы IIВласти Великобритании пригласили посла КНДР на похороны Елизаветы II

Власти Великобритании пригласили послов Северной Кореи (КНДР) и Никарагуа на похороны королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британский МИД.

Источник в Форин-офисе рассказал Reuters, что приглашения на мероприятие не посылались представителям Афганистана, Венесуэлы и Сирии.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина не было никаких планов по участию в прощании с королевой Великобритании Елизаветой II. Он также напомнил, что президент России выразил соболезнования в связи со смертью британского монарха.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили ее сына Карла III.

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По материалам: lenta.ru

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