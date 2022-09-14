Бывшая жена миллиардера Василия Клюкина рассказала, что экс-муж хочет разорить ее с помощью судебных исков

Вадим Карасев

Анна Клюкина, модель и бывшая жена миллиардера Василия Клюкина, от которого у нее двое детей, рассказала в соцсетях, что он пытается разорить ее с помощью судебных исков.

Анна опубликовала в сторис в инстаграме* переписки с экс-супругом, который, по ее словам, хочет через суд забрать у нее детей, утверждая, что "ее рассудок не в порядке". Он также собирается "сократить ее ресурс" на их воспитание, засыпая ее судебными исками, чтобы потянуть время и заставить ее разориться на гонорарах адвокатам. Сама Анна утверждает, что ей не нужны алименты бывшего мужа, поскольку она может воспитать детей сама.













Анна и Василий Клюкины прожили вместе 13 лет и объявили о расставании в прошлом году. Договориться мирно об опеке над общими детьми у них не получилось. Также Клюкин пытается отсудить у бывшей жены особняк в Москве, где она живет вместе с детьми. Чтобы покрыть расходы на адвокатов, ранее Клюкина объявила о продаже своих украшений, в том числе подаренных бывшим мужем.

Василий Клюкин известен как сооснователь "Совкомбанка", несколько лет назад он ушел из бизнеса и посвятил себя искусству, решив попробовать себя в качестве скульптора. Точных данных о его состоянии нет, в СМИ его называют миллиардером.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремисткой организацией

Ксения Смирнова