Бывшая жена миллиардера Василия Клюкина рассказала, что экс-муж хочет разорить ее с помощью судебных исков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Бывшая жена миллиардера Василия Клюкина рассказала, что экс-муж хочет разорить ее с помощью судебных исков

Бывшая жена миллиардера Василия Клюкина рассказала, что экс-муж хочет разорить ее с помощью судебных исков

Бывшая жена миллиардера Василия Клюкина рассказала, что экс-муж хочет разорить ее с помощью судебных исков

Анна Клюкина, модель и бывшая жена миллиардера Василия Клюкина, от которого у нее двое детей, рассказала в соцсетях, что он пытается разорить ее с помощью судебных исков.

Анна опубликовала в сторис в инстаграме* переписки с экс-супругом, который, по ее словам, хочет через суд забрать у нее детей, утверждая, что "ее рассудок не в порядке". Он также собирается "сократить ее ресурс" на их воспитание, засыпая ее судебными исками, чтобы потянуть время и заставить ее разориться на гонорарах адвокатам. Сама Анна утверждает, что ей не нужны алименты бывшего мужа, поскольку она может воспитать детей сама.




 

Анна и Василий Клюкины прожили вместе 13 лет и объявили о расставании в прошлом году. Договориться мирно об опеке над общими детьми у них не получилось. Также Клюкин пытается отсудить у бывшей жены особняк в Москве, где она живет вместе с детьми. Чтобы покрыть расходы на адвокатов, ранее Клюкина объявила о продаже своих украшений, в том числе подаренных бывшим мужем.

Василий Клюкин известен как сооснователь "Совкомбанка", несколько лет назад он ушел из бизнеса и посвятил себя искусству, решив попробовать себя в качестве скульптора. Точных данных о его состоянии нет, в СМИ его называют миллиардером.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремисткой организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В новую версию Unicode вошли письменности древнеяванского языка и индийского языка мундари
В новую версию Unicode вошли письменности древнеяванского языка и
Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации на Украине
Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации
Квартир в Алании уже не хватает на россиян
Квартир в Алании уже не хватает на россиян
Утечка: Deathloop готовится к релизу на Xbox Series X | S — реклама игры уже в Microsoft Store
Утечка: Deathloop готовится к релизу на Xbox Series X | S — реклама
Российского гонщика Карякина не допускают на "Дакар" без письменного осуждения спецоперации
Российского гонщика Карякина не допускают на "Дакар" без
Лобода – номер один в России, а Лорак на Украине. Как присваивают себе титулы певицы
Лобода – номер один в России, а Лорак на Украине. Как присваивают
В «Комсомольской правде» высказались о перестановках после смерти главреда
В «Комсомольской правде» высказались о перестановках после смерти
Россияне настроились на увольнения
Россияне настроились на увольнения
Мастер бильярда в деле
Мастер бильярда в деле
Суд отменил административное производство по делу Асмус о дискредитации армии
Суд отменил административное производство по делу Асмус о
Названа страна-рекордсмен по сокращению потребления газа
Названа страна-рекордсмен по сокращению потребления газа
Декоративная бронзовая настенная панель времен царства Урарту впервые найдена целиком
Декоративная бронзовая настенная панель времен царства Урарту впервые

Топ на сегодня

В России объяснили нежелание зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС
В России объяснили нежелание зеркально отвечать на визовые
Ивана Урганта выкинули из фильма «Елки»
Ивана Урганта выкинули из фильма «Елки»
В Крыму закрыли ресторан из-за танцев на свадьбе под гимн запрещенного «Азова»
В Крыму закрыли ресторан из-за танцев на свадьбе под гимн
Софи Тернер и Джо Джонас впервые вышли в свет после рождения второго ребенка
Софи Тернер и Джо Джонас впервые вышли в свет после рождения второго
Исследование: в 2021 году глобальные затраты на ИИ превысили 20%
Исследование: в 2021 году глобальные затраты на ИИ превысили 20%

Еще по теме

Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке
На Урале один отец требует от другого 400 000 рублей алиментов ради детей
Анна Снаткина поделилась секретами об измене своего мужа
Экс-участница «ВИА Гры» рассказала о попытке бывшей свекрови отобрать ее дочь