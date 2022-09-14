Цены могут вырасти, а проценты по ставкам упасть

Эксперт рассказал о будущей финансовой обстановке. В этом году экономика особенно нестабильна. Сначала курс доллара и евро не только упал, но и впервые за долгое время сравнялся. В России все чаще возникают проблемы с оплатой с помощью банковских карт. Эксперты отмечают, что от них, возможно, придется отказаться. А на днях произойдет изменение, которое будет связано с ключевой ставкой. 16 сентября состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Эксперты уверены, что ее уменьшат. Снижение ВВП РФ в июле, по оценке Минэкономразвития, составило 4,3% после сокращения на 4,9% в июне. По итогам года ведомство ждет уменьшения этого показателя на 2,9%. Банк России в августе прогнозировал сокращение ВВП в 2022 году на 4-6%. «Полагаем, что снижение ключевой ставки поможет подстегнуть рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе», — высказался главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос». Эксперт ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 7% годовых. ЦБ выпустил доклад, обозначив изменение инфляционной картины: текущие темпы роста цен в предстоящие месяцы увеличатся. Это связано с исчерпанием эффекта от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению, отмечает эксперт. По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, после уменьшения ключевой ставки снизятся банковские проценты по кредитам и депозитам. Это должно особенно обрадовать будущих покупателей жилья. Процентные ставки по ипотеке могут уменьшиться на 0,5-2%, в зависимости от того, на какую величину будет снижена ключевая ставка, и примерно на такую же величину (0,5-1,5%) могут снизиться ставки по потребкредитам, пишет «МК».