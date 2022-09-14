Чем отмыть краску с линолеума – водоэмульсионную и акриловую
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Чем отмыть краску с линолеума – водоэмульсионную и акриловую

Чем отмыть краску с линолеума – водоэмульсионную и акриловую

Приобретая недвижимость в новостройке, многие покупатели отдают предпочтение квартире с черновой отделкой. Мотивы могут быть разными. Одни хотят сэкономить, другие предпочитают разработать свой собственный дизайн интерьера, который впишется в их творческие задумки. К сожалению, даже самый маленький ремонт, может стать источником непредвиденных проблем. Зная это, многие хозяйки, предусмотрительно застилают полы пленкой, а можно упростить себе задачу и заказать уборку квартиры после ремонта в компании Клиаком. Но от случайностей никто не застрахован, поэтому полезно иметь под рукой какое-нибудь чудодейственное средство. Выбор представлен десятками названий чистящих средств, остается только выбрать лучшее.

Чем отмывается водоэмульсионная краска

В наше время водоэмульсионная краска используется в ремонте различных помещений. Основу красочной суспензии составляет вода, поэтому вопрос как отмыть водоэмульсионную краску с линолеума, не должен вызывать тревоги. Свежие пятна легко убираются мягкой тканью или бумажной салфеткой. Свежая краска с легкостью отходит с линолеума, не оставляя следов. Удалить краску всегда проще, если продуман план действий — предстоящий фронт работ и метод уборки. Последний, кстат будет зависеть от поверхности, с которой придется стирать пятна (пластик, керамогранит, ламинат и т.д.). Ниже приведены 2 метода удаления водоэмульсионной краски.

С помощью теплой воды

Уборка начинается с того, что необходимо подготовить ведро горячей, но не обжигающей руку, воды. Далее следует опустить валик в воду, чтобы он пропитался влагой. Затем пройтись валиком по грязной поверхности и подождать 15 минут, пока она не напитается водой. Если пятно застарелое, можно намочить тряпку и положить ее поверх пятна на 20 минут. Пропитавшаяся водой тонкая пленка краски убирается обычной тряпкой или щеткой. Однако если остатки краски все же остались, может потребоваться резиновый шпатель. Чистка деликатных поверхностей (стекла, дерева, МДФ и т.д.) также проводится теплой водой. Запрещено использовать жесткие щетки.

С помощью мыльного раствора

Большинство поверхностей очищаются от водоэмульсионной краски простым мылом. Вам понадобятся все те же материалы и инструменты, описанные выше. Единственное добавление – кусочки обычного мыла, стиральный порошок или гель для мытья посуды. Мыльный раствор наносится на поверхность с краской на 15–20 минут. Когда краска размокнет, ее убирают щеткой или шпателем. Затем всю площадь помещения промывают чистой водой. Чтобы исключить появление мыльных разводов, помещение моют дважды.

Чем отмывается акриловая краска

В составе акрила содержится полимерная эмульсия, поэтому чтобы вывести краску с линолеума, нужно немного потрудиться. Смешайте воду и уксус в равных пропорциях, а затем обработайте поверхность с акриловой краской уксусным раствором. Уксусный раствор можно заменить жидкостью для снятия лака, но он должен быть без ацетона. Стойкие пятна акриловой краски убирает специальный растворитель, но его необходимо протестировать на небольшом участке, и убедиться, что средство безопасно и не разъедает поверхность. Работать с растворителем просто: смочите тряпочку в химической жидкости и обработайте загрязнение. При необходимости повторите действия.

Риски запачкать пол и окружающие предметы во время ремонта, достаточно высоки. Даже профессиональная бригада маляров с большим опытом работы не застрахована от подобных промахов. Сегодня способов как удалить свежие и засохшие пятна капли краски с линолеума предостаточно. Ваша быстрая реакция, набор бумажных салфеток и обычный столовый уксус позволит вернуть прежнюю красоту напольному покрытию.

# Общество Статьи
По материалам: rsute

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