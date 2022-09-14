ЧП: Любовница и жена Пьера Нарцисса подрались на его памятном концерте

В честь памяти певца Пьера Нарцисса был организован концерт. Накануне близкие и поклонники Пьера Нарцисса, внезапно скончавшегося летом этого года, собрались на вечере его памяти. На концерт пришло не так много звезд. Среди артистов, принявших приглашение на мероприятие, были: Михаил Гребенщиков, Катя Лель и Ирина Ортман. Все они стали свидетелями безобразных разборок бывшей жены Нарцисса с его любовницей, которыми завершился вечер памяти «шоколадного зайца». Валерия Калачева незадолго до начала концерта объявила, что выступит с песней, которую она написала после смерти Пьера. Было известно, что экс-супруга артиста собирается выступить перед гостями, но никто не предупреждал, что она же в конце вечера устроит дикий скандал. Всё случилось, когда на мероприятие без приглашения заявилась Ксения Грин. Сначала любовнице певца просто вежливо указали на дверь, но она начала провоцировать конфликт. Закончилось всё тем, Калачева с кулаками набросилась на Грин, которая якобы давно распускает слухи о семье Нарцисса. Разнимать подравшихся дам приехал наряд полиции. «Лера не выдержала и пошла разбираться. Сначала все было на словах, потом завязалась драка. Лера стала мутузить Ксению, потому что та провоцировала! Она ее чуть не убила!», — рассказал свидетель происшествия Сергей Дворцов «Стархиту». Фанаты бурно отреагировали на инцидент. Многие написали в Сети, что Нарциссу было бы очень стыдно за его близких. «Пьер, наверное, уже в гробу перевернулся», — переживают поклонники.