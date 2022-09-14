Декоративная бронзовая настенная панель времен царства Урарту впервые найдена целиком
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Декоративная бронзовая настенная панель времен царства Урарту впервые найдена целиком

Декоративная бронзовая настенная панель времен царства Урарту впервые найдена целиком

В ходе раскопок крепости времен государства Урарту на востоке Турции археологи обнаружили неповрежденную бронзовую настенную панель. Подобные декоративные панели попадались им и ранее, но только в виде обломков, на этот же раз панель сохранилась целиком, не считая небольших сколов в одном из углов.

Панель представляет собой квадрат со слегка вогнутыми сторонами. У нее есть небольшой квадратный вырез в центре и четыре каплевидных выреза в каждом углу. Центральный квадрат окружен рельефным бордюром. Четыре символа, которые напоминают по форме греческую букву пи, связывают каплевидные вырезы и центр панели. По краю панели также есть рельефный бордюр.

Первоначально панель была закреплена на стене. Археологи нашли ее в одной из четырех смежных комнат, обнаруженных в ходе раскопок в этом сезоне. Ведущий археолог профессор Мехмет Ишиклы рассказывает, что его команда встретила очень интересные находки в этой части крепости: «Есть ряды взаимосвязанных групп комнат… В комнатах было обнаружено много находок, особенно керамики. Также были обнаружены многочисленные группы деревянных построек. Они дают нам важную информацию о деталях урартской архитектуры, но мы еще не определили, для чего использовались эти помещения».

Крепость Аянис близ озера Ван, в которой нашли эту панель, была основана урартским царем Русой II, правившим в 685–639 годах до нашей эры. Крепость считается одним из наиболее хорошо сохранившихся до наших дней урартских памятников. Построенная из сырцового кирпича, украшенная глубокой резьбой, интарсиями из алебастра, а также клинописными надписями, она стала последним крупным сооружением царства Урарту перед его упадком и завоеванием мидянами в 590 г. до н. э.

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По материалам: polit.ru

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