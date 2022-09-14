Депутат сравнила применение "мин-лепестков" против жителей ДНР с геноцидом во время ВОВ

Вадим Карасев

Заместитель председателя комитета Госдумы Ольга Занко провела аналогию между политикой киевского режима с использованием "мин-лепестков" против жителей Донбасса и геноцидом мирного населения во время Великой Отечественной войны. Об этом депутат рассказала в своем telegram-канале.

Занко сообщила, что сейчас много общается с очевидцами военных преступлений во время Великой Отечественной войны.

В скором времени эти люди будут давать показания на судебных процессах по признанию геноцида советского народа. Депутат сообщила, что видит много общего у событий того времени и происходящим сейчас в Донбассе.

"Мне лично это напомнило сегодняшние "лепестки" Донбасса, от разрывов которых уже погибли и продолжают гибнуть мирные жители. Какие-то чудовищные и, увы, повторяющиеся сквозь года методы жестокого убийства людей. Геноцид народов СССР надо официально признать, об этом важно говорить. Это нужно, чтобы рано или поздно эстафета жестокости прекратилась", - заявила депутат.