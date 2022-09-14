Дмитрий Шепелев набрался наглости и посмеялся над Агутиным и Николаевым

39-летний ведущий Дмитрий Шепелев возомнил себя великим. Телеведущий является большим поклонником тенниса: он смотрит все спортивные турниры и неплохо играет сам. Одно время шоумен пытался приобщить к своему хобби сына Платона, но мальчик категорически отказался и увлекся музыкой, поэтому телеведущий посещает тренировки в одиночестве. Между тем среди отечественных селебрити теннис довольно популярен (не случайно недавно ракетку в руки взяла даже Ольга Бузова), так что Шепелев вполне мог бы найти себе компанию по интересам, однако в звездную тусовку Дмитрия не приглашают, так что ему остается лишь завидовать и злорадствовать.Так, телеведущий высмеял прошедший на днях благотворительный чемпионат по теннису, в котором участвовали российские знаменитости и маститые спортсмены. На корт вышли Леонид Агутин, Игорь Николаев, Константин Богомолов, Илья Авербух и другие. Шепелева в их числе не оказалось, что его оскорбило и возмутило. Шоумен отметил, что на турнир собрали слишком уж возрастных и немощных игроков, имея в виду 62-летнего Николаева и 54-летнего Агутина, что совершенно, по его мнению, не украсило мероприятие. «Это я, мечтающий оказаться на чемпионате bosco.ru по теннису. Не зовут. Ну, правильно, со стариками ведь веселее? Надо было меня звать, конечно. Я два месяца не тренировался, играл бы со всеми наравне», — пошутил телеведущий. К слову, Шепелева не видно не только на благотворительных играх, но и в телеэфире. После ухода с Первого канала карьера шоумена постепенно угасает, а в настоящее время он сидит без работы.