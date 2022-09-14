Дмитрий Тарасов заложил дом и не ночует с женой
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Дмитрий Тарасов заложил дом и не ночует с женой

Дмитрий Тарасов заложил дом и не ночует с женой
Жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко рассказала, что происходит. Отношения Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова проходят серьезную проверку. Сначала в СМИ прокатилась волна слухов о том, что спортсмен якобы начал изменять супруге, а потом он почти перестал появляться дома. Раньше семья занимала приоритетное место в жизни бывшего мужа Ольги Бузовой. Теперь он отодвинул общение с женой и детьми на второй план ради работы. Вот уже несколько недель Тарасов занимается исключительно вопросами, связанными с работой медийного футбольного клуба «Родина Медиа». На днях источники сообщили, что спортсмен взял кредит и запустил процедуру продажи загородного дома для того, чтобы вложить вырученные деньги в свою команду. Как видно, Дмитрий не сомневается в том, что клуб ожидает большой успех, но его жена настроена не так оптимистично.
Сначала Костенко вообще перестала видеть мужа, но потом он начал хотя бы возвращаться на ночевку. Модель мечтает, что скоро их семейная жизнь восстановится и Дмитрий будет приходить домой не только ради сна. «Надеюсь, скоро будет жить», — прокомментировала Анастасия редкие встречи с любимым «Семи дням». Напомним, что на днях Костенко пожаловалась на странные проблемы со здоровьем. Фанаты предполагают, что на состоянии модели отразились её переживания, связанные с домашней обстановкой. «Сдала ПЦР – результат отрицательный. Не понимаю, что это было», — сказала Анастасия, которая накануне с трудом добралась до дома на такси.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

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