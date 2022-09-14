Дочь Елизаветы II: «Мне посчастливилось быть рядом с королевой в последние 24 часа ее жизни»
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Дочь Елизаветы II: «Мне посчастливилось быть рядом с королевой в последние 24 часа ее жизни»

Дочь Елизаветы II: «Мне посчастливилось быть рядом с королевой в последние 24 часа ее жизни»

8 сентября СМИ написали о тяжелом состоянии Елизаветы II, сообщив, что сыновья и внуки уже на пути в замок Балморал. Общественность подумала, что королева уходила в одиночестве, но, как выяснилось, с ней была принцесса Анна.


Дочь королевы сама рассказала о том тяжелом дне в письме, которое опубликовал Букингемский дворец. Анна сожалеет о кончине любимой матери и признается, что с трудом сдерживает слезы.

«Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей дорогой матери. Для меня было честью проводить ее в последний путь», — сообщила единственная дочь монархини.

Принцесса Анна также поблагодарила всех, кто скорбит в эти дни вместе с ее семей. Родственники не ожидали, что нацию так сплотит эта трагедия. Наследница королевы подчеркнула, что все эти долгие годы британцы воспринимали правление Елизаветы II как «само собой разумеющееся», поэтому ее смерть стала большой неожиданностью и печалью для всех.

«Я увидела, какую любовь и уважение британцы проявляют в эти дни. Это наполняет меня смирением и одновременно воодушевляет. У всех нас останутся уникальные воспоминания об этом времени. Я благодарю всех и каждого, кто разделяет это чувство потери», — добавила она.

Принцесса прокомментировала восхождение на престол нового короля Карла III (ранее принц Чарльз). По ее словам, правителя нужно поддержать в этот непростой период.

«Благодарю за поддержку и понимание, которые вы выражаете моему дорогому брату Чарльзу в тот момент, когда он берет на себя дополнительные обязательства как монарх. Моей матери, королеве, спасибо», — добавила она.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балмор в Шотландии. 13 сентября гроб с ее телом привезли в Букингемский дворец, а официальное прощание пройдет 19 сентября. Новым королем Соединенного Королевства стал Карл III.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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