Доступное всем средство поможет защитить от мышей дачный дом, оставленный на зиму

Часто в оставленном на зимовку дачном доме заводятся нежеланные гости — мыши и крысы. Поэтому нужно знать, какое универсальное средство поможет от них избавиться.

Как из дачного дома выгнать мышей

Каждый дачник знает о том, что зимой в домах часто орудуют мыши. Несмотря на то, что они очень маленькие и, как кажется на первый взгляд, очень милые, они — грызуны, которые способны нанести непоправимый ущерб. Пострадать может не только продовольствие, которое осталось, но и мебель, провода и личные вещи.

Нужно избавиться от мышей за несколько месяцев до того, как дачу закроют на зимовку. Для этого используют самые разные средства. Вывести грызунов можно тем, что есть в доме практически каждого дачника.





Многие просто предпочли бы полностью вытравить мышей, но всех грызунов все равно уничтожить не получится. Основной проблемой борьбы с вредителями является то, что им на смену рано или поздно придут новые.

Когда все время пребываешь на даче, процесс избавления от мышей получится все время контролировать. Однако, когда дом закрывается на зимовку, он остается без присмотра, и проблему нужно решать комплексно. Нет никакой гарантии того, что вы оставите яд, мыши вымрут, а на смену им не придут другие. Да и мало кому будет приятно открыть весной дом, где на полу будет куча трупов крыс и мышей.

Какое средство избавит от мышей на даче

Отличным решением станет не убийство с помощью ядов и приманок, а отпугивание грызунов. Для этого не нужно покупать дорогостоящие средства. Приобретите только сильнодействующую 70-процентную уксусную эссенцию.





Большинство животных, в том числе мыши и крысы, терпеть не могут такого аромата, который часто применяется в хозяйстве. Почувствовав аромат уксуса, грызуны убегают подальше от его источника. Все, что нужно сделать – налить в железную кастрюлю пару бутылок средства.

Тара с кислотой должна стоять на открытом месте в жилом помещении, куда стремятся грызуны. Находиться в этом помещении будет невозможно даже человеку. Постепенно уксус распространится и отпугнет крыс и мышей. Весной, когда начнется новый дачный сезон, дом нужно открыть и хорошо проветрить, чтобы не было запаха уксусной кислоты.

Стоит отметить, что мощная эссенция, как и ее пары, очень едкие. Они могут вызывать раздражение слизистой оболочки у человека. Поэтому устанавливать емкость с уксусом лучше предварительно вооружившись средствами защиты. На глаза наденьте очки, а рот и нос прикройте марлевой маской.

Ловушки для мышей

Самым простым и гуманным способом станут ловушки со стеклянных банок. Обычную трёхлитровую банку смажьте внутри маслом, чтобы поверхность стала скользкой, а на дно поместите вкусную приманку. Поставьте банку на опору под углом 30 градусов. Когда зверек окажется в банке, вы услышите – он начнет громыхать приманкой.





Вылезти из банки мышь или крыса не сможет, не дадут скользкие стенки. Перед тем как поднимать банку, прикройте горлышко, иначе грызуну удастся сбежать.

В специальных магазинах в продаже есть клей для грызунов. Остается только его купить, убрать защитную пленку и поставить в нужном месте. Клей можно нанести на горизонтальную поверхность – пол, кусок стекла или фанеры. В середину насыпьте приманку. Однако не забывайте, что в такую ловушку может влезть ваш кот или пес.

Грызуны очень не любят золу, ведь она содержит щелочь, поэтому разъедает лапки. Кроме того, ее приходится все время слизывать, от чего раздражение переходит на полость рта и в желудок. Достаточно измельчить золу в порошок, посыпать ею сухой пол и погреб. Единственным недостатком такого метода является то, что животные разносят золу по дому, потому придется чаще убирать.