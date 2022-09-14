Dress Code. В Москве открылась ярмарка молодого искусства blazar. Среди гостей — Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Николай Басков

Вадим Карасев

Вчера в Музее Москвы открылась третья ярмарка молодого современного искусства blazar. Гостями мероприятия стали Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, Наталья Гольденберг, Саша Новикова, Ксения Соловьева, Оксана Бондаренко, Наталья Максимова, Лиза Аминова, Влад Лисовец, Ирена Понарошку, Маша Федорова, Мариана Сардарова, Николай Басков и другие.

Одной из самых обсуждаемых участниц выставки стала художница Анна Касс, которую называют предполагаемой дочерью мэра Москвы Сергея Собянина. Свои фотокартины она продавала по 40 тысяч рублей.





Светлана БондарчукНаталья МаксимоваИрена ПонарошкуИрина Вольская и Ксения СобчакПолина АскериНаталья ГольденбергАлина КрюковаМария КравцоваАлена Донецкая и Анна Наумова





Николай Басков

Всего в первый день ярмарки было продано 98 работ художников на сумму более 4,5 млн рублей. Светские персонажи сегодня вовсю обсуждают открытие и покупки в телеграм-каналах.

Любители прекрасного, не привыкшие толкаться в очередях, навестили Музей Москвы еще в ночи. Ксения Собчак, занятая обустройством дома, ушла с вазой и тарелками из галереи Oily Oil. Ирина Вольская с Давидом Давидовичем (кто там говорил, что они — все?) вдвоем унесли скульптуру "Блоха" из "Триумфа". Сергей Галицкий с женой Ниной и Ирина Прохорова купили работы Артура Кривошеина из галереи "Астра" Алины Крюковой,

— написала Ксения Соловьева.





Ксения СоловьеваМаша ФедороваОксана Бондаренко с дочерью Алиной ЦыгановойИрина ПрохороваНаталья ЛучаниноваСаша НовиковаФрол БуримскийАлександр АрутюновМаргарита ПушкинаИгорь ГаранинМария Лобанова





Ян Яновский и Елена ФейгинСергей и Анастасия РябцовыИлья БачуринИрина ЧайковскаяКарина ОршеваНикита Бережной и Инга МеладзеМарианна и Виктория СардаровыДарья ЯстурбицкаяЕкатерина ПавелкоДмитрий ДудинскийВлад ЛисовецДарья МалыгинаВадим Жоля и Мари КоберидзеАнка АхалаяАнзор КанкуловАлексей Боков с дочерьюАлександр БланарьАлександр РадаевНадя Бесчетникова