Dress Code. В Москве открылась ярмарка молодого искусства blazar. Среди гостей — Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Николай Басков
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Dress Code. В Москве открылась ярмарка молодого искусства blazar. Среди гостей — Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Николай Басков

Dress Code. В Москве открылась ярмарка молодого искусства blazar. Среди гостей — Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Николай Басков

Вчера в Музее Москвы открылась третья ярмарка молодого современного искусства blazar. Гостями мероприятия стали Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, Наталья Гольденберг, Саша Новикова, Ксения Соловьева, Оксана Бондаренко, Наталья Максимова, Лиза Аминова, Влад Лисовец, Ирена Понарошку, Маша Федорова, Мариана Сардарова, Николай Басков и другие.

Одной из самых обсуждаемых участниц выставки стала художница Анна Касс, которую называют предполагаемой дочерью мэра Москвы Сергея Собянина. Свои фотокартины она продавала по 40 тысяч рублей.


Светлана Бондарчук
Наталья Максимова
Ирена Понарошку
Ирина Вольская и Ксения Собчак
Полина Аскери
Наталья Гольденберг
Алина Крюкова
Мария Кравцова
Алена Донецкая и Анна Наумова


Николай Басков

Всего в первый день ярмарки было продано 98 работ художников на сумму более 4,5 млн рублей. Светские персонажи сегодня вовсю обсуждают открытие и покупки в телеграм-каналах.

Любители прекрасного, не привыкшие толкаться в очередях, навестили Музей Москвы еще в ночи. Ксения Собчак, занятая обустройством дома, ушла с вазой и тарелками из галереи Oily Oil. Ирина Вольская с Давидом Давидовичем (кто там говорил, что они — все?) вдвоем унесли скульптуру "Блоха" из "Триумфа". Сергей Галицкий с женой Ниной и Ирина Прохорова купили работы Артура Кривошеина из галереи "Астра" Алины Крюковой,

— написала Ксения Соловьева.


Ксения Соловьева
Маша Федорова
Оксана Бондаренко с дочерью Алиной Цыгановой
Ирина Прохорова
Наталья Лучанинова
Саша Новикова
Фрол Буримский
Александр Арутюнов
Маргарита Пушкина
Игорь Гаранин
Мария Лобанова


Ян Яновский и Елена Фейгин
Сергей и Анастасия Рябцовы
Илья Бачурин
Ирина Чайковская
Карина Оршева
Никита Бережной и Инга Меладзе
Марианна и Виктория Сардаровы
Дарья Ястурбицкая
Екатерина Павелко
Дмитрий Дудинский
Влад Лисовец
Дарья Малыгина
Вадим Жоля и Мари Коберидзе
Анка Ахалая
Анзор Канкулов
Алексей Боков с дочерью
Александр Бланарь
Александр Радаев
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Светская жизнь
По материалам: spletnik.ru

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Dress Code. В Москве открылась ярмарка молодого искусства blazar. Среди гостей — Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Николай Басков
Dress Code. В Москве открылась ярмарка молодого искусства blazar.
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