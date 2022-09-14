Dress Code. В Москве прошла премьера сериала "Горемыки". Среди гостей — Полина Аскери, Варвара Шмыкова, Ирина Горбачева

Вадим Карасев

В Театральном центре "На Cтрастном" прошла премьера сериала "Горемыки", который выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 16 сентября. Мероприятие посетили Гоша Куценко, Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Полина Аскери, Алеко Надирян и другие.





Варвара ШмыковаГоша Куценко





Полина Аскери





Ирина Горбачева





Маша Федорова





Антон и Елена Пинские





Стас Круглицкий





Алеко Надирян





Алексей Жидковский





Катя Добрякова

Сериал "Горемыки" рассказывает историю о куклах, которые живут в мире людей и вместе снимают квартиру, то и дело оказываясь в неприятных ситуациях. По словам создателей, сериал отражает российскую действительность.

В качестве соседа кукол снялся режиссер Юрий Быков. Режиссером сериала выступил Никита Тамаров ("Миллионер из Балашихи", "Последний рейв").

Ксения Смирнова