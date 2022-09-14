Dress Code. В Москве прошла премьера сериала "Горемыки". Среди гостей — Полина Аскери, Варвара Шмыкова, Ирина Горбачева
Сегодня, 14:45 Вадим Карасев
В Театральном центре "На Cтрастном" прошла премьера сериала "Горемыки", который выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 16 сентября. Мероприятие посетили Гоша Куценко, Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Полина Аскери, Алеко Надирян и другие.
Варвара Шмыкова
Гоша Куценко
Полина Аскери
Ирина Горбачева
Маша Федорова
Антон и Елена Пинские
Стас Круглицкий
Алеко Надирян
Алексей Жидковский
Катя Добрякова
Сериал "Горемыки" рассказывает историю о куклах, которые живут в мире людей и вместе снимают квартиру, то и дело оказываясь в неприятных ситуациях. По словам создателей, сериал отражает российскую действительность.
В качестве соседа кукол снялся режиссер Юрий Быков. Режиссером сериала выступил Никита Тамаров ("Миллионер из Балашихи", "Последний рейв").
Ксения Смирнова
По материалам: spletnik.ru