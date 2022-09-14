Джастин Бибер и Хейли Бибер отмечают четвертую годовщину свадьбы и делятся архивными фото
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Джастин Бибер и Хейли Бибер отмечают четвертую годовщину свадьбы и делятся архивными фото

Джастин Бибер и Хейли Бибер отмечают четвертую годовщину свадьбы и делятся архивными фото

Джастин и Хейли Бибер отмечают четвертую годовщину свадьбы. Супруги поздравили друг друга в инстаграме*. С годовщиной, мой лучший друг и жена. Спасибо, что делаешь меня лучше во всех отношениях, — написал Джастин Бибер под совместной фотографией с Хейли.


Джастин и Хейли Бибер

Четыре года замужем за тобой. Самый красивый человек, которого я когда-либо знала, любовь всей моей жизни. Спасибо Богу за тебя, — написала в ответном посте Хейли и поделилась несколькими совместными фотографиями.



Джастин и Бибер тайно поженились в 2018 году — об этом стало известно через несколько месяцев после свадьбы. В сентябре 2019 года пара отпраздновала свадьбу, устроив большое торжество.

Джастин начал встречаться с Хейли всего через пару месяцев после того, как окончательно расстался с бывшей возлюбленной, певицей Селеной Гомес. Отношения музыкантов были сложными, они несколько раз расставались и снова сходились, а после окончательного разрыва Селена столкнулась с депрессией и ментальными проблемами. Многие ее поклонники обвинили в их разрыве Хейли — модель до сих пор сталкивается с травлей в социальных сетях.

В браке Джастин и Хейли Бибер тоже пережили кризис — по их словам, они поженились слишком рано и не были готовы к семейной жизни. Несмотря на это, оба говорили в интервью, что им удалось преодолеть сложности в отношениях.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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