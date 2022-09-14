Если добавить в UFC немного эпичности
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Если добавить в UFC немного эпичности

Смешанные единоборства - это весьма зрелищный вид спорта. Это неоднократно доказывала спортивная организация UFC. Однако, часто бывает так, что бои тянутся слишком долго и скучно, ибо каждый из спортсменов боится допустить ошибку. Хотя недавний бой за пояс чемпиона в полусреднем весе прошел весьма бодро. Британскому бойцу Леону Эдвардсу удалось одолеть Камару Усмана, который удерживал чемпионский статус с 2019 года. Леон исполнил сумасшедший хед-кик на последней минуте пятого раунда, отправив "Нигерийского Кошмара" в глухой нокаут. Удар был действительно эпичным, но энтузиасты решили повысить градус крутизны с помощью монтажа.
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По материалам: триникси

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Если добавить в UFC немного эпичности
Если добавить в UFC немного эпичности

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