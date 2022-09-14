ФАС и ЦБ предупредили о необходимости добросовестно сообщать клиентам о кешбэке
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ФАС и ЦБ предупредили о необходимости добросовестно сообщать клиентам о кешбэке

ФАС и ЦБ предупредили о необходимости добросовестно сообщать клиентам о кешбэке

Банки должны в равной степени раскрывать как привлекательные условия, так и ограничения по программам кешбэка, чтобы у потребителей не было неоправданных ожиданий. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Такие рекомендации кредитным организациям были даны ФАС и Центробанком. Подчеркивается, что у граждан должна быть возможность без препятствий и дополнительных усилий ознакомиться с документами, содержащими полную информацию по кешбэку.

Сейчас банки нередко акцентируют внимание граждан на размере кешбэка, но не всегда полноценно доводят до них сведения об ограничениях. К примеру, речь идет об информации о максимальном размере кешбэка за определенный период, максимальной и минимальной сумме покупки, с которой его начислят. Кроме того, иногда умалчивается, что повышенный кешбэк начисляется только по определенным видам покупок.

В совместном письме ФАС и Банка России подчеркивается, что такая практика может считаться недобросовестной, а введение потребителей в заблуждение — рассматриваться в качестве нарушения законов о защите конкуренции и о рекламе.

В начале августа Минтранс поддержал кешбэк за проезд по платным дорогам при оплате картой «Мир». В ведомстве указывают на необходимость выделить субсидии на эти цели. При этом в Минтрансе не поддержали инициативу снизить стоимость проезда по платным дорогам в Крым и Краснодарский край. 

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По материалам: pnp.ru

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