Филипп Киркоров раскрыл свой страшный грех

55-летний певец Филипп Киркоров признался от, чего не может отказаться. Народный артист России поддерживает себя в прекрасной форме. Певец смог избавиться от 30 килограммов благодаря интервальному голоданию. Филипп выбирает яркие наряды, стильные костюмы, подчеркивающие его стройность. Однако сегодня исполнитель хита «Цвет настроения синий» признался, что отказаться от любимых вкусностей он так и не смог. «Главный мой грех – это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь!» — заявил Киркоров. Он не против вкусно поесть. При этом артист выбирает жирную и вредную еду, может выпить бутылку сладкой газировки. По этой причине вес Филиппа постоянно растет. Бывший муж Аллы Пугачёвой не раз пытался изменить пищевое поведение. Он садился на строгую диету, не ел чебуреки, жареную картошку, а также другие подобные блюда. Ограничения давали кратковременный результат. «Увы, я люблю поесть. Я борюсь с обжорством всю свою жизнь. Получается с переменным успехом. А потом всё начинается заново», — пояснил Киркоров. Рассуждая о том, что же мешает ему избавиться от пристрастия, Филипп указал на свое окружение. Певец не занимается приготовлением еды. Он посвящает время работе, творчеству.«Я ничего не готовлю: кулинария – не моя стихия. У меня есть свита, которая мне готовит. А у меня самого, к сожалению, очень мало свободного времени. Но я никогда не стремился научиться готовить. Я умею хорошо петь: мне этого достаточно», — заверил Филипп. Он рассказал не только о личном, но и о переживаниях Иосифа Кобзона. По словам Киркорова, легендарный артист называл его своим преемником. Но еще задолго до этого Кобзон едва не закрыл Филиппу дорогу к сцене. Исполнитель шлягера «Не думай о секундах свысока» не принял молодого сына Бедроса Киркорова в вуз. «Иосиф Давыдович когда-то не взял меня в Институт культуры имени Гнесиных. Конечно, я очень переживал по этому поводу. Но сейчас понимаю, что он правильно сделал. Если бы я попал в институт культуры, у меня был бы совершенно другой путь», — порассуждал Филипп. В результате он стал студентом Музыкального училища имени Гнесиных, отделение «Актер музыкального театра». В 1988 году Киркоров выпустился. Спустя время Кобзон откровенно поговорил с Филиппом. «Иосиф Давыдович об этой своей ошибке помнил всю жизнь и корил себя до конца дней, что не взял меня в институт. Когда мы виделись, он всегда говорил: «Есть за мной грешок, но ты взял реванш»», — отметил Киркоров. Актер фильма «Любовь в большом городе» с теплом вспоминает об Иосифе Давыдовиче. Филиппу не хватает общения с ним. Исполнитель хита «Романы» подчеркнул сильную волю и талант Кобзона. «Он всегда называл меня «Филя». Сейчас все уже обращаются по имени-отчеству. А он – «Филя». Так меня никто почти уже не называет. Я до сих пор помню даже интонацию, с которой мое имя произносил. Он был гениальным человеком. Вспомните хотя бы, как он пошел к террористам, которые взяли в заложники зрителей. Это героизм – идти навстречу смерти!» — добавил Киркоров в беседе с Prozvezd.